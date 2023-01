Binnenste kern van de aarde draait andere kant op

De binnenste kern van de aarde, een hete ijzeren bal ter grootte van Pluto, draait niet meer in dezelfde richting als de rest van de planeet en draait mogelijk zelfs de andere kant op, suggereerde onderzoek maandag.Ongeveer 5.000 kilometer onder het oppervlak waarop we leven, kan deze 'planeet in de planeet' onafhankelijk draaien omdat hij in de buitenste kern van vloeibaar metaal zweeft.Hoe de binnenste kern precies roteert, is een punt van discussie geweest tussen wetenschappers - en het laatste onderzoek zal naar verwachting controversieel blijken te zijn.Het weinige dat we weten over de binnenste kern komt van het meten van de kleine verschillen in seismische golven - veroorzaakt door aardbevingen of soms nucleaire explosies - terwijl ze door het midden van de aarde gaan.Om de bewegingen van de binnenste kern te volgen, analyseerde nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nature Geoscience seismische golven van herhalende aardbevingen in de afgelopen zes decennia.De auteurs van de studie, Xiaodong Song en Yi Yang van de Chinese Universiteit van Peking, zeiden dat ze ontdekten dat de rotatie van de binnenste kern "rond 2009 bijna tot stilstand kwam en vervolgens in de tegenovergestelde richting draaide"."We geloven dat de binnenste kern, ten opzichte van het aardoppervlak, heen en weer draait, als een schommel," zeiden ze."Eén cyclus van de schommel is ongeveer zeven decennia", wat betekent dat het ongeveer elke 35 jaar van richting verandert, voegden ze eraan toe.Ze zeiden dat het eerder van richting veranderde in het begin van de jaren zeventig en voorspelden dat de volgende ommekeer halverwege de jaren veertig zou zijn.De onderzoekers zeiden dat deze rotatie ruwweg overeenkomt met veranderingen in wat de "daglengte" wordt genoemd - kleine variaties in de exacte tijd die de aarde nodig heeft om om haar as te draaien.Tot nu toe is er weinig dat erop wijst dat wat de innerlijke kern doet veel effect heeft op ons oppervlaktebewoners.Maar de onderzoekers zeiden dat ze geloofden dat er fysieke verbindingen zijn tussen alle lagen van de aarde, van de binnenste kern tot aan de oppervlakte."We hopen dat onze studie sommige onderzoekers kan motiveren om modellen te bouwen en te testen die de hele aarde behandelen als een geïntegreerd dynamisch systeem", zeiden ze.Deskundigen die niet bij het onderzoek betrokken waren, spraken hun voorzichtigheid uit over de bevindingen, wezen op verschillende andere theorieën en waarschuwden dat er nog veel mysteries over het centrum van de aarde bestaan."Dit is een zeer zorgvuldige studie door excellente wetenschappers die veel gegevens hebben ingevoerd", zegt John Vidale, een seismoloog aan de Universiteit van Zuid-Californië."(Maar) geen van de modellen legt naar mijn mening alle gegevens goed uit", voegde hij eraan toe.Vidale publiceerde vorig jaar onderzoek dat suggereerde dat de binnenste kern veel sneller oscilleert en ongeveer elke zes jaar van richting verandert. Zijn werk was gebaseerd op seismische golven van twee nucleaire explosies eind jaren zestig en begin jaren zeventig.Dat tijdsbestek is rond het punt waarop het onderzoek van maandag zegt dat de innerlijke kern voor het laatst van richting is veranderd - wat Vidale 'wel een beetje toevallig' noemde.Een andere theorie - waarvan Vidale zei dat er goed bewijs voor is - is dat de binnenste kern tussen 2001 en 2013 slechts aanzienlijk is verplaatst en sindsdien is gebleven.Hrvoje Tkalcic, een geofysicus aan de Australian National University, heeft onderzoek gepubliceerd dat suggereert dat de cyclus van de binnenste kern elke 20 tot 30 jaar is, in plaats van de 70 die in de laatste studie wordt voorgesteld."Deze wiskundige modellen zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal onjuist omdat ze de waargenomen gegevens verklaren, maar niet vereist zijn door de gegevens," zei Tkalcic."Daarom zal de geofysische gemeenschap verdeeld zijn over deze bevinding en zal het onderwerp controversieel blijven."Hij vergeleek seismologen met doktoren "die de interne organen van het lichaam van patiënten bestuderen met onvolmaakte of beperkte apparatuur".Bij gebrek aan zoiets als een CT-scan, "is ons beeld van de binnenaarde nog steeds wazig", zei hij, terwijl hij nog meer verrassingen voorspelde.Dat zou meer kunnen gaan over een theorie dat de binnenste kern misschien nog een andere ijzeren bal bevat - zoals een Russische pop."Er is iets aan de hand en ik denk dat we er wel uit komen", zei Vidale."Maar het kan tien jaar duren."