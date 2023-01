Franse multinational loopt binnen met griepmiddeltje dat voornamelijk uit suikerwater bestaat

Oscillococcinum is een van de meest verkochte homeopathische middelen ter wereld. Het Franse Boiron verdiende er in 2021 455 miljoen euro mee. Het zou helpen tegen de griep, maar het is pure misleiding.



“Het middel wordt gemaakt door 35 gram eendenlever en 15 gram van het hart te mengen met glucose en wat water en sap van de alvleesklier”, zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst bij HLN. “Dat brouwsel laat men 40 dagen staan. Daarna lost men het sap op in een verhouding van 1 tegenover een 1 met vierhonderd nullen, dat hoor je goed. Met één eend heeft Boiron voldoende voor de voltallige wereldproductie gedurende decennia, reken de winst maar uit. De oplossing is zo verdund dat er geen enkel deeltje eend meer overblijft in het uiteindelijke product. Het middel is niet meer dan suikerbolletjes waar ze wat water aan toevoegen.”



Het grappige is dat de woordvoerder van Boirin het bedrog zelf bevestigt: “Het klopt dat het actieve bestandsdeel van oscillococcinum met de huidige meettoestellen niet kan worden waargenomen omdat het zo sterk verdund is." Maar gelukkig zijn de patiënten toch blij met de placebo. “Volgens onze cijfers is 94 procent van de patiënten tevreden.”



En ja, ook voor deze placebo geldt: baat het niet dan schaadt het niet, maar dat is een onzinnig argument. Een grote multinational verdient honderden miljoenen over de rug van goedgelovige mensen. Het is misleiding en bedrog.



Op de website schrijft Boiron bijvoorbeeld dat Oscillococcinum de duur van de griep verkort en helpt tegen klachten als koorts en hoofdpijn. Daar is geen enkel bewijs voor. Sterker nog, er is niet echt een middel tegen de griep, behalve gewoon uitzieken. En toch betalen mensen bijna 30 euro voor 30 pillen.

Reacties

30-01-2023 19:48:17 allone

Oudgediende



Ben je verkouden (/griep) en je neemt wel medicijnen, dan duurt het een week… neem je geen medicijnen dan duurt het 7 dagen.

Homeopathisch of niet, wat maakt het allemaal uit. In ieder geval heeft dit geen negatieve bijwerkingen Ach ja. Zoals men al jaaaren zegt:Ben je verkouden (/griep) en je neemt wel medicijnen, dan duurt het een week… neem je geen medicijnen dan duurt het 7 dagen.Homeopathisch of niet, wat maakt het allemaal uit. In ieder geval heeft dit geen negatieve bijwerkingen

30-01-2023 20:43:16 Grouse

Oudgediende



@allone : Suiker schijnt toch ook niet goed te zijn

