Boze politieagenten plunderen huis van de premier

Het huis van de Haïtiaanse premier werd geplunderd toen de politie protesteerde tegen de laatste moord op hun collega's.

PORT-AU-PRINCE - Verschillende steden zijn donderdag onder hoge spanning wakker geschud nadat de vorige nacht in Liancourt minstens zes politieagenten waren gedood door gewapende bandieten. Wetshandhavers in uniform en in burger voerden protesten uit en bestormden de ambtswoning van de premier, Ariel Henry. Ze pleiten onder meer voor een bestuurswisseling.



"De politie wordt nog steeds vermoord terwijl de hoogste regeringsautoriteiten niets doen om er een einde aan te maken", zegt Lionel Lazarre, algemeen coördinator van de nationale unie van Haïtiaanse politieagenten (SYNAPOHA) in een interview met Haitian Times. “Op 20 januari kwamen zeker 4 politieagenten om het leven. Zes dagen later werden zeven anderen vermoord en er wordt geen concrete actie ondernomen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.”



Barricades van brandende banden, auto's die aan de overkant van de weg geparkeerd staan, zwaar geweervuur, politie die van de ene plaats naar de andere rijdt op motorfietsen, politieagenten die door de bevolking worden gesteund, mobiliseren zich in verschillende wijken als onderdeel van hun protestbeweging.



Uit een andere bron, Le Nouvelliste, blijkt dat er dit jaar al 14 politieagenten in Haïti zijn vermoord, 2 hebben schotwonden opgelopen en 2 zijn verdwenen.

Reacties

30-01-2023 14:35:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.031

OTindex: 28.136

Zo te lezen is het nu een nóg ergere puinhoop dan toen ik er de laatste keer was.

30-01-2023 14:36:28 submarine

Erelid



WMRindex: 1.205

OTindex: 494





Lachen jullie nu? Dan vervullen jullie, zonder het te weten, een Bijbelse profetie:



3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. – 2 Petrus 3:3-4



Ook dit moet iedereen weten!

Niet alleen Haïti, maar de hele wereld is verdorven. Wie denkt dat een mens Schwab, Harari en de rest van de club kan verslaan, moet eens achter z’n oren krabben. Ik vertrouw erop dat God op tijd korte metten maakt met die gasten.Lachen jullie nu? Dan vervullen jullie, zonder het te weten, een Bijbelse profetie:3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. – 2 Petrus 3:3-4

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: