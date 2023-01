Auto belandt achterwaarts in woonkamer Winterswijk

Een automobilist is in Winterswijk rond middernacht een woonkamer binnengereden. Een man en vrouw zaten in de kamer toen het gebeurde. De man liep wat schrammen op, de vrouw raakte gewond aan een been en moest naar het ziekenhuis.Het ongeluk gebeurde op de Kottenseweg van Winterswijk naar de Duitse grens. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed achterwaarts het huis in, meldt Omroep Gelderland.De automobilist rende weg, maar werd al snel achterhaald door de politie. Ook hij bleek gewond. Het is nog onduidelijk of hij onder invloed was toen hij het huis binnenreed. De politie onderzoekt dat nog.Een buurman zegt dat het niet de eerste keer is dat een automobilist het huis aan de Kottenseweg binnenrijdt. Volgens hem hadden de bewoners het huis na een eerder voorval net weer op orde: "Met een nieuwe keuken erin", zegt hij.