Tweede Kamer wil necrofilie strafbaar stellen

Necrofilie, seks met een stoffelijk overschot, is in Nederland nu niet strafbaar, maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat veranderen. Dat wordt hoog tijd, stelt onderzoeker Bas de Wilde. "Seksuele handelingen met een dier zijn wel strafbaar, maar met een levenloos menselijk lichaam niet."



Nu bestaat in ons land geen specifiek wetsartikel tegen necrofilie en wordt een lijk beschouwd als een voorwerp en niet als een overleden mens. Dat zou volgens de Tweede Kamer moeten veranderen. Necrofilie is 'een ernstige inbreuk zijn op de lichamelijke integriteit van de overledene', zei PVV-Kamerlid Lilian Helder tijdens een debat over seksueel geweld en kindermisbruik.



Vooral op de nabestaanden heeft het een grote impact, stelt Bas de Wilde, senior onderzoeker bij De Strafzaak. "Het is belangrijk dat je als nabestaande afscheid kan nemen van iemand en weet wat er met die persoon is gebeurd."



Andere landen al een verbod

Helder wil dat necrofilie als een misdrijf wordt opgenomen in het wetboek van strafrecht of in het wetsvoorstel seksuele misdrijven, dat nu in voorbereiding is. Haar motie wordt in ieder geval gesteund door coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen PvdA, SP en SGP, waarmee er een ruime meerderheid voor is.



In andere westerse landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland en de VS is necrofilie wel strafbaar.



Waarom in Nederland nog niet?

Necrofilie kan voor een deel wel worden bestraft. Alleen heb je het dan volgens De Wilde niet over een zedendelict, maar om aantasting van een lichaam waarbij mogelijk schade kan worden vastgesteld. "Het wordt beschouwd als schade aan een voorwerp."



Er zijn twee redenen waarom het niet als verkrachting of zedendelict wordt behandeld. Bij necrofilie is er om te beginnen geen sprake van een persoon. De Wilde: "Iedereen is het erover eens dat als iemand overleden is, er geen sprake meer is van een persoon."



Verder is het bij verkrachting van belang dat er sprake is van dwang, dreiging of geweld, legt De Wilde uit. "Bij necrofilie is daar geen sprake van. Je hebt namelijk een willoos object, je kunt gewoon je gang gaan zonder geweld toe te passen."



Necrofilie komt op papier weinig voor in Nederland, maar volgens de onderzoeker is dat nog geen argument om het niet strafbaar te stellen: "Als er bijna geen moord wordt gepleegd, moet het nog steeds wel strafbaar zijn." Bovendien zouden seksuele handelingen met een lichaam vaker voor kunnen komen dan we denken. "Het is bij uitstek iets wat niet in het openbaar afspeelt. Er zijn geen getuigen van."



Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) liet eerder al weten positief tegenover het strafbaar stellen van necrofilie te staan. De minister wil eerst een onderzoek afwachten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dat verwacht ze in maart, waarna de minister een 'integrale beleidsafweging kan maken.'

