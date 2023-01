Doodgaan flink duurder door energiecrisis

Je wordt om je oren geslagen met stijgende prijzen. Inmiddels is zelfs sterven geen goedkoop alternatief meer voor de grote prijsstijgingen. Want zelfs in de uitvaartbranche gaan de kosten door het dak. Door de energiecrisis werd een crematie afgelopen maanden zo'n 100 euro duurder. Dat schrijft NU.nl.



Desondanks is het de meeste gewilde uitvaart. Zo blijkt meer dan 4 op de 5 nog steeds voor een crematie te willen gaan, in ieder geval de klanten van DELA. Dat merkt het uitvaartbedrijf. De crematie blijft ook ondanks de prijsstijging fors goedkoper dan een begrafenis. Naar schatting is een plek onder de grond met 20 jaar grafrechten en onderhoud zo'n 50 procent kostbaarder.



Eén crematie kost ongeveer het dagelijks verbruik van 19 huishoudens. Voor een gemiddeld huishouden is 3,4 kuub gas per dag voldoende. Bij een crematie is zo'n 65 kubieke meter gas nodig. Daardoor zorgt de energiecrisis voor een flinke kostenstijging. Die loopt op tot tussen de 60 tot 100 euro per crematie.



Ook andere onderdelen van het uitvaartwezen worden duurder. Het plakje cake wordt dunner en de koffie slapper, want ook de prijs van het samenzijn rondom een uitvaart stijgt. De koffie, cake en borrel zitten niet bij een dienst in dus moeten nog apart door de achterblijvers worden afgerekend.

Reacties

26-01-2023 21:38:55 Emmo

In dat geval kun je doodgaan maar beter uitstellen tot de prijzen weer wat schappelijker zijn.

26-01-2023 22:54:42 BatFish

@Emmo : Tenzij je de pest hebt aan je familie

26-01-2023 23:00:46 Jawel

Dat cremeren zoveel goedkoper is tegenwoordig. Ik kan me nog herinneren dat m'n ouders extra moesten betalen voor hun uitvaartverzekering omdat ze gecremeerd wilden worden, in plaats van begraven. Cremeren was toe blijkbaar flink duurder...

