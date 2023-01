Noorse universiteit onderzoekt of witte verf racistisch is

De Universiteit van Bergen in Noorwegen gaat onderzoek doen naar witte verf en dan specifiek de invloed van de verf op witte suprematie. Onderzoekers willen weten of de esthetiek van wit ervoor heeft gezorgd dat de wereld witter is. Anders dan op letterlijk vlak.



Volgens de onderzoekers is witheid niet alleen een sociaal en cultureel fenomeen dat alleen met de kleur van iemands huid en de daarbij horende privileges of uitsluiting te maken heeft. "Het is overal", valt er volgens FOX News te lezen. "Hoewel Noorwegen geen conventionele koloniale macht is, onderzoekt dit project of en hoe het land een rol heeft gespeeld in het neerzetten van 'wit' als een superieure kleur." Daarbij ligt de focus op de kleur wit in architectuur en kunst.



Het onderzoek, dat NorWhite heet, onderzoekt specifiek het pigment 'titanium wit'. De wetenschappers bestuderen de kleur in historisch perspectief, maar ook vanuit esthetisch oogpunt en met een kritische blik. Zo hopen ze te ontdekken hoe de kleur een sociale en culturele transformatie heeft doorgemaakt en wat daar de gevolgen voor zijn.



De betreffende kleur is volgens de wetenschappers overal aanwezig. "De belangrijkste vraag is: wat zijn de culturele en esthetische veranderingen die dankzij TiO2 (titanium dioxide) in gang zijn gezet?" Daarbij willen de wetenschappers kijken naar hoe de verf de wereld letterlijk witter heeft gemaakt, de kleur komt voor op zowel gebouwen als in verpakkingen, kleding, papier, cosmetica en tattoos. Ook willen ze weten wat de gevolgen zijn van het vele gebruik van wit in Noorwegen.



De verf ik kwestie werd in 1916 uitgevonden in Noorwegen. De TiO2 dekte beter dan alle andere witte verf en werd veel gebruikt om huizen mee te schilderen. Naast een subsidie van de overheid, wordt het onderzoek ook gesponsord door Titania AS en Kronos Titan, de twee belangrijkste fabrikanten van de verf.

Tjonge tjonge wat mogen wij blanke mensen dan wel ?

Stelletje idioten !!!!

