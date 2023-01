Koppel schrikt zich rot als onbekende man tussen kinderen slaapt

De vriendin van een vader van twee kinderen in het Belgische Roeselare wordt wakker van het gehoest van het dochtertje en besluit te gaan kijken in hun slaapkamer. Daar treft ze een onbekende man aan, die pontificaal tussen de kinderen in ligt.



Het blijkt om Kevin D. te gaan, die op 3 december vorig jaar 's middags was opgepakt wegens openbare dronkenschap. Nadat hij zijn roes had uitgeslapen mocht hij iets voor middernacht de cel verlaten. In de vroege ochtend van 4 december dook hij plots op in het bed van de kinderen (5 en 7 jaar).



De vriendin wordt boos en begint te schreeuwen. “Hij lag in de kamer van onze (stief-)kinderen. Ik werd razend en sleurde hem uit bed”, aldus de bewoner tegen HLN. “Hij reageerde maar versuft. De pure adrenaline zorgde ervoor dat ik hem een klap verkocht. Ik voel me daar nu schuldig over maar het was in een eerste reactie. Ik haalde daarna nog een schuurborstel uit het washok en slaagde erin hem tegen te houden tot de politie er was.”



“Ik was die avond op zoek naar een hotel maar vond niets”, reageert de Fransman. “Ik had een groepje jongeren aangesproken maar zij hebben wellicht mijn bankkaart gestolen. Ik denk zelfs dat ik gedrogeerd ben. Ik was ervan overtuigd dat ik een fietsenwinkel was binnengegaan. De deur stond open en ik wilde gewoon schuilen voor de koude en slapen. Ik had geen idee dat ik tussen twee kinderen lag.”



Dat vindt de bewoner ongeloofwaardig. “Dat hij geen kwade bedoelingen had, kan ik nog begrijpen. Maar hij stootte niets om van het speelgoed dat overal verspreid lag en zag tegelijkertijd niet dat er kinderen lagen te slapen?” De openbare aanklager eist een celstraf van een half jaar en een boete van 800 euro voor de woningschennis.

Reacties

22-01-2023 14:29:57 Buick

Erelid



WMRindex: 3.803

OTindex: 978

Wie gebruikt er nu nog het woord stiefkinderen?

Ik vind het en rotwoord.

Zeg dan bonuskinderen, want je krijgt ze er gratis bij of bedenk een andere leuke naam.

22-01-2023 15:07:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.148

OTindex: 83.883





: Neger mag niet, maar zwarte wel? Stiefkind mag niet, maar bonuskind wel? Het betekent toch hetzelfde?! Je kunt ook op alle slakken zout leggen. De deur stond gewoon open? Dat is toch heel vriendelijk en gastvrij. En er is niets ergs gebeurd , dus dan is alles toch goed afgelopen? Ik kan me voorstellen dat je aanvankelijk schrikt, maar dan hoef je toch niet door te gaan met jammeren @Buick : Neger mag niet, maar zwarte wel? Stiefkind mag niet, maar bonuskind wel? Het betekent toch hetzelfde?! Je kunt ook op alle slakken zout leggen.

22-01-2023 15:18:28 Buick

Erelid



WMRindex: 3.803

OTindex: 978



Stiefmoeder heeft ook iets naars. @allone , van mij mag het, maar ik vind het een lelijk woord.Stiefmoeder heeft ook iets naars.

22-01-2023 15:50:01 HenryHiaat

Een stiefkind is een stiefkind. Wat moet je dan zeggen...een kind dat zich identificeert als dat van een andere vader of moeder? Volgens mij is dit een voorbeeld van doorgeslagen valse correctheid. Wen er maar aan.

22-01-2023 22:48:25 Buick

Erelid



WMRindex: 3.803

OTindex: 978

@merlinswit



Laatste edit 22-01-2023 22:48

22-01-2023 23:39:05 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.305

OTindex: 2.127

@merlinswit : Ja, van de Albert Heijn, die letten toch op de kleintjes??

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: