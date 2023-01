Vladimir Poetin is bang voor een staatsgreep en stapt in 2023 op

Een persoon die 'dicht bij Poetin staat' beweert dat "de president zijn uitverkoren erfgenaam al dit jaar zal nomineren, in plaats van zijn ondergang te riskeren", meldt de Jeruzalem Post. Dit komt nadat de populariteit van de Russische president naar verluidt in een vrije val is geraakt vanwege herhaalde militaire mislukkingen in de oorlog in Oekraïne.



Volgens de voormalige bondgenoot zal Poetin de macht willen overdragen aan zijn gekozen opvolger en zich willen terugtrekken in zijn paleis aan de Zwarte Zee, in plaats van een staatsgreep tegen hem te riskeren, vergelijkbaar met wat Kadhafi en andere dictators is overkomen.



Bovendien beweerde hij dat Poetin zal proberen de macht op te geven, te onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne en ook niet zal deelnemen aan de verkiezingen die gepland zijn voor 2024.



"De Russische despoot zal waarschijnlijk een van zijn loyalisten voordragen, zoals de burgemeester van Moskou Sergey Sobyanin, premier Mikhail Mishustin of zijn plaatsvervangend stafchef Dimitry Kuzak."

