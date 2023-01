Asielhotel Albergen staat leeg

In het hotel in het Twentse Albergen waar tot razernij van een deel van de dorpsbewoners 150 asielzoekers zouden komen is nog steeds niemand gehuisvest, constateert Tubantia.



In augustus kondigde staatssecretaris Van der Burg aan dat er asielzoekers en statushouders zouden worden gehuisvest in hotel 't Elshuys. Het dorp voelde zich overvallen, het gemeentebestuur zei van niets te weten, al bleek dat later niet helemaal te kloppen. Het werd een nationale rel, maar de staatssecretaris zette zijn plan door.



Althans, zo leek het. Het hotel is verbouwd, maar asielzoekers zijn er nog altijd niet. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil tegen Tubantie niet zeggen waarom er nog niemand woont in het hotel.

Reacties

21-01-2023 12:13:07 Emmo

En ze hebben zo'n tekort aan plaatsen, als je de berichten mag geloven.

