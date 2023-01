Nauwelijks boetes uitgedeeld in gemeenten met vuurwerkverbod

In de 12 gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een afsteekverbod gold, zijn nauwelijks bekeuringen uitgedeeld. Terwijl er wél volop vuurwerk werd afgestoken in bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem en Schiedam. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS.



In Soest, Utrechtse Heuvelrug, Heumen, Mook en Middelaar, Bloemendaal (hier werd een vuilnisbak opgeblazen) en Heemstede werd geen enkele bekeuring uitgedeeld. In de hoofdstad bleef het volgens de autoriteiten bij 'enkele waarschuwingen'.



In Haarlem werd nog het meest gehandhaafd. Daar deelden boa's tussen 29 en 31 december zeven bekeuringen uit, en nog eens vijf na middernacht op 1 januari. In Nijmegen (stad van Hubert Bruls) werd één prent uitgedeeld. De cijfers uit Apeldoorn en Rotterdam zijn nog niet bekend.



Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug vonden de reguliere vuurwerkregels niet ver genoeg gaan vanwege overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling. Zij kondigden daarom een algeheel afsteekverbod af.

Reacties

05-01-2023 14:58:47 Emmo









Dat helpt dus echt tegen de overlast en andere negatieve bijverschijnselen.

05-01-2023 15:08:46 allone









Twaalf bekeuringen. Ik ben onder de indruk

05-01-2023 15:58:23 Buick









Overal kon je vuurwerk kopen , dus ook in die gemeenten waar je niets mocht afsteken.

Of maak er een landelijk verbod van of laat het zoals het is.

Op deze manier kan je er niet tegen op treden.

05-01-2023 16:13:41 Emmo









@Buick : Ook met een landelijk verbod wordt de zooi uit België of Duitsland gehaald. Dat gebeurt nu al in hoge mate.

