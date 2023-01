Dinsdag uitgeroepen tot Zwarte Stalin dag

De stad San Fernando (Trinidad en Tobago) heeft dinsdag 3 januari uitgeroepen tot Zwarte Stalin Dag, ter nagedachtenis aan de veteraan Calypsoniaan die op 28 december stierf.Ter ere van zijn nagedachtenis deed de burgemeester van San Fernando, Junia Regrello, een beroep op alle mediahuizen - radio, televisie en productiebedrijven - om de hele dag door Stalins muziek te draaien, fragmenten van interviews te tonen en 'call-in' eerbetoon van leden van het publiek.De stad zal dinsdag hulde brengen aan Stalin, wiens echte naam Leroy Calliste is, met een viering van zijn leven met een liveconcert op Harris Promenade, San Fernando, zei de burgemeester in een aankondiging.Tijdens het liveconcert zal de Kaiso All Stars van Roy Cape te zien zijn, die volgens Cape door Stalin werden genoemd, en met wie hij lokaal en over de hele wereld optrad. Ook andere toppers brengen vanaf 19.00 uur een ode met zang en andere artistieke uitingen.Het concert is open voor het publiek.Afspraken werden op zaterdag afgerond tijdens een vergadering van de commissie die verschillende activiteiten leidde om de bijdrage van de Calliste aan Trinidad en Tobago en de regio als productief schrijver en zanger te herdenken.Zijn uitvaart vindt donderdag plaats in de Southern Academy for the Performing Arts (SAPA).De begrafenisstoet verlaat Guide's Funeral Home om 9.00 uur en gaat verder langs Coffee Street, Dr Leroy Calliste Street (voorheen Lord Street), richting Harris Promenade en vervolgens langs Independence Avenue naar SAPA.Regrello deed een beroep op scholen, bedrijven en overheidsinstanties langs de route om respect te tonen en de processie dienovereenkomstig te erkennen.Na de uitvaartdienst zal het lichaam van Stalin worden begraven op de Paradise Cemetery, San Fernando, waar ook Ras Shorty I en de Brullende Leeuw begraven liggen.De Canadese historicus George Maharaj bracht hulde aan Stalin en noemde hem zijn vriend, buurman, en zei dat hij zijn grootste kaiso-fan was.Hij schreef Stalin toe voor het oprichten van een calypso-feest dat hij jaarlijks hield in zijn huis in San Fernando op de zondag na Calypso Fiesta.Op dat evenement genaamd Kaiso@High Noon kwamen gelijkgestemde artiesten en leden van het publiek langs om te genieten van lekker eten, limoen en muziek.“Mijn hart bloedt voor die man die me aanmoedigde om mijn boeken over calypso te publiceren. Stalin was een van de vele calypsonianen die mijn boeken onderschreven en mijn boeklanceringen bij NALIS bijwoonden. Het is geen verrassing dat mijn boeken meer dan 8.000 exemplaren verkochten nadat ze door de zwarte man waren onderschreven. Slaap lekker mijn broer, je muziek zal voortleven.”