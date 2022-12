Stoomfluit op oudejaarsdag in Winterswijk

De stoomfluit die 57 jaar lang op oudejaarsdag in Winterswijk klonk, bij Meijerink, Philips en Signify, is zaterdagmiddag tóch nog te horen. De stoomfluit is verhuisd van het dak van Signify naar Winterwarm, waar de traditie wordt voortgezet.Werknemers van Winterwarm springen in het gat dat oud-werknemers van Philips en later Signify achterlaten. Joey te Brummelstroete en Randy van Koot dragen in het nieuwe bedrijfspand van Winterwarm zorg over de stoomfluit. "Het is leuk dat deze traditie voor Winterswijk behouden blijft. We zijn blij dat we het kunnen voortzetten", zegt Te Brummelstroete.Signify heeft de productie van de verlichting verplaatst naar Polen en de bedrijfsgebouwen zijn gekocht door Chiel Meekes, een succesvolle ondernemer in partijhandel. "Dat is, met alle respect, detailhandel en de geschiedenis van de stoomfluit is meer industrie", zegt Johan Damkot, oud-werknemer van Philips en Signify. "Hij wilde het wel voortzetten, maar in goed overleg zijn we bij Winterwarm terechtgekomen."Niet alleen de voormalige technische dienst van Philips en Signify draagt de traditie een warm hart toe, dat geldt dus ook voor die van Winterwarm. "Klein Poelhuis heeft de stoomfluit bij Signify eraf gehaald en bij ons weer op het dak gezet", zegt directeur Taeke Meerveld van Winterwarm. "Zaterdag komen ook de mensen van Signify en de naobers naar Winterwarm. Met uiteraard een drankje en de traditionele kippendijtjes erbij."Er wordt om de minuut aan de hendel bij de ketel gedraaid; één minuut voor elke maand van het jaar. En daarna nog vier minuten voor de overleden werknemers van zowel Signify als Winterwarm. "Als eerbetoon aan de overleden collega's", zegt Damkot. "We zijn blij dat Winterwarm, dat net als Signify ook in verlichting doet, de traditie voortzet."De stoomfluit is zaterdag om iets voor 15.30 uur weer in heel Winterswijk te horen.