Moeder krijgt kinderbescherming over de vloer omdat ze zoontje van school ophaalde in ongepaste outfit

Er verschijnen regelmatig getuigenissen op sociale media van vrouwen die zich moesten bedekken van het personeel in een pretpark of in het vliegtuig o

Reacties

31-12-2022 13:07:16 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.965

OTindex: 3.181

Nog voordat ik het artikel ging openen zei ik tegen mezelf "laat me raden, Amerika?" en jawel hoor, alleen daar kan men zo zielig reageren.

31-12-2022 13:09:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.054

OTindex: 83.719

ach.. ze is zo mager, dat ze nauwelijks borsten heeft. Ik begrijp niet helemaal waarom ze zich zo 'aankleedt'

.. en dat de kinderbescherming hiervoor komen moet, is natuurlijk te zot voor woorden...

31-12-2022 15:48:56 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.066

OTindex: 4.668



En dan de zottigheid dat ze denken dat een vrouwentepel zo heel anders is dan een mannentepel

Sinds wanneer mag een kind de borsten van zijn moeder niet meer zien?

