Meisje (5) redt leven van broertje nadat ouders omkomen bij ongeluk

In Australiƫ heeft een vijfjarig meisje op eerste kerstdag het leven van haar jongere broertje gered na een ernstig auto-ongeluk. Het ongeluk gebeurde in een zeer afgelegen deel van West-Australiƫ. Beide ouders (van 25 en 28 jaar oud) kwamen bij het noodlottige ongeval om het leven.



Het is niet bekend hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Het wrak werd pas twee dagen na het ongeluk aangetroffen door een ongerust familielid dat het gezin verwachtte. De drie kinderen die achterin de auto zaten hebben het overleefd, maar waren ernstig uitgedroogd. Oudste dochter Cindy heeft haar broertje, een baby, weten te bevrijden uit zijn kinderstoeltje.



"Als het meisje de gordel van de baby niet had losgemaakt na het ongeval, zou het kind waarschijnlijk zijn gestorven. Maar dat zal ze waarschijnlijk zelf de komende paar jaar nog niet beseffen", vertelt een woordvoerder van de lokale hulpdiensten aan het Australische 9News.



"In totaal hebben de kinderen 55 uur overleefd in het wrak, bij temperaturen van meer dan 30 graden. Niemand weet hoe dat geweest moet zijn voor hen." De kinderen worden naar alle waarschijnlijkheid deze week ontslagen uit het ziekenhuis.

