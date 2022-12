Cobra door slaapkamerraam gegooid, vrouw uit Hengelo raakt groot deel hand kwijt

HENGELO – Een 30-jarige Hengelose is, naar nu pas bekend wordt, op 22 november door een vuurwerkongeluk buiten haar schuld om een groot deel van haa

26-12-2022 08:31:42

Onvoorstelbaar. Hoe in een paar seconden je hele leven kan veranderen.

Nu is dat natuurlijk met de meeste ongelukken zo….



Is een hengelose iemand zonder hengel?



Ploffende cobra’s? Of ontploffende cobra’s?