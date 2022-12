Autodief met spijt geeft zichzelf aan, maar daar heeft politie geen boodschap aan

Een autodief in Lelystad is er vroeg bij met de kerstgedachte dit jaar. De man belde donderdagavond zelf met de politie om zijn daad te bekennen: hij had spijt.



Donderdagmiddag deed een vrouw uit Lelystad op het politiebureau aangifte van diefstal van haar auto. Deze zou zijn weggenomen aan de Voorstraat. Vlak voor middernacht belde de dief zelf met de politie. De 38-jarige man uit Lelystad had de sleutels op straat gevonden en de auto gestolen.



Spijt of niet, diefstal blijft diefstal, aldus de politie. De man is aangehouden en zit nog vast. De straf wordt bepaald door de rechter. De auto is weer terug bij de eigenaar.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: