Bob verwarmt monumentaal pand niet met gas maar met ijs

NIJMEGEN - Hij had in 2014 niet kunnen bedenken dat het zo’n goed idee was om het enorme monumentale pand dat hij net had gekocht van het gas af te halen. Nu, met de torenhoge energieprijzen, is Bob van de Water uit Nijmegen maar wat blij dat hij het heeft gedaan. En hij heeft een bijzonder alternatief.Van de Water verwarmt het hele pand nu met behulp van ijs. Duurzaamheid staat niet stil. Er verschijnen steeds meer installaties die gebruikmaken van de zogeheten kristallisatiewarmte.Dat gebeurt ook met Sancta Maria in Nijmegen. Het gebouw is een voormalig damespensionaat, gerund door nonnen, begin vorige eeuw gebouwd. Er zijn appartementen gerealiseerd voor mensen met behoefte aan zorg."Psychiatrisch, ouderdom, jeugd, tienermoeders, alles woont hier door elkaar heen", zegt Van de Water. Hij is met zijn bedrijf Van de Water Beheer BV eigenaar van Sancta Maria.Duizenden kuubs per maandZo’n enorm gebouw verwarmen kost een gigantische hoeveelheid energie. Dat merkte de pandeigenaar ook toen de gasmeter er nog hing. "Er ging een aantal duizenden kuubs in de maand doorheen."Via een enorme ronde, afgesloten betonnen bak die achter het gebouw is neergezet en met het verstrijken van de tijd verdwijnt in het groen van de tuin. Zijn eigen woning, iets verderop in de straat, is ook van het gas af en verwarmt Van de Water op dezelfde manier. "Zonder Poetin of Groningen", voegt hij daar lachend aan toe.Er zijn inmiddels al tientallen installaties in Nederland die gebruik maken van die kristallisatiewarmte. Het proces lijkt wel wat op de werking van de koelkast thuis. "Als je daar een biertje in zet, dan maakt die koelkast dat biertje niet koud, maar haalt de warmte eruit", legt Bart Nuy van Solareis Benelux in Elst uit."En die warmte geeft hij af aan de achterkant, via de zwarte plaat. Die zwarte plaat hebben wij verplaatst naar Sancta Maria en die gebruiken we als vloerverwarming." Gratis is het allemaal niet, tempert Nuy het enthousiasme dat via dagelijkse telefoontjes van belangstellenden binnenkomt. Een warmtepomp, met behulp van ijs of niet, kost bijvoorbeeld nog steeds stroom.