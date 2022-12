Boswachters halen schaatsers van beschermde Davidsplassen op Dwingelderveld (en verstoppen schoenen als schaatsers weigeren)

Boswachters op het Dwingelderveld sturen mensen weg die op de bevroren Davidsplassen aan het schaatsen zijn. ‘De meesten hebben begrip als je de reden uitlegt, anderen hebben meer overredingskracht nodig. De laatsten hebben naar hun schoenen gezocht’, schrijft ‘boswachter Rob’ plagend op zijn twitteraccount.



Natuurmonumenten heeft de slagbomen rond de Davidsplassen gesloten, omdat het water eerder deze week deels nog niet was dichtgevroren en daarom als rustplaats voor vogels wordt gebruikt. ‘Die willen we niet steeds door schaatsers laten opschrikken. Overigens is dat al een paar jaar zo’, schrijft de boswachter op Twitter na verontwaardigde reacties van sommige schaatsers.



De boswachter zegt ook dat er op diverse plekken rond de Davidsplassen borden staan met deze informatie. Ook op de website van Natuurmonumenten staat vermeld dat de Davidsplassen gelden als gesloten natuurgebied waar niet geschaatst mag worden.

