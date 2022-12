Poes keert na jaren ineens terug, hoogbejaard en ondervoed

EDE - Netta Adams uit Ede komt thuis na haar werk en ziet dat Bosweide Dierenartsen in Bennekom belt, terwijl ze al een tijdje geen huisdieren meer heeft. Verbaasd neemt ze de telefoon op. De stem aan de andere kant van de lijn vraagt of zij misschien de eigenaar is van poes Storm. Storm? Die heeft ze al zeven jaar niet meer gezien.

Netta is niet gelijk bezorgd als haar poes in 2015 niet thuiskomt. “Het was echt een buitenkat. Ze at ook vaak bij de buren. Na twee nachten wachten dacht ik: nu moet ze toch wel terugkomen.”

Maar dat gebeurt niet. De Edese hangt foto’s van Storm op in de buurt en geeft haar dier op als vermist bij Amivedi en de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren, want Storm is gechipt. “Daar hoorde ik niks op.”

Netta vreest vanaf dat moment het ergste. “Je bent op zoek en maakt je zorgen. Ik had Storm als kitten, tegelijk met haar zusje, gekregen en die was later overreden. Daar dacht ik bij de vermissing van Storm ook gelijk aan.”

Netta blijft dan ook speculeren over wat er met Storm kan zijn gebeurd. “Het blijft altijd een onbeantwoorde vraag. Je hoopt natuurlijk dat ze een nieuw huisje heeft waar ze het goed heeft, maar het blijft altijd door je hoofd spoken.” Ook met vriendinnen spreekt Netta er in de jaren na Storms verdwijning regelmatig over.



Tot het telefoontje uit Bennekom binnenkomt. De dierenarts vertelt Netta dat Storm daar is en dat ze haar dier mag ophalen. “Hij vond het ook een heel bijzonder verhaal dat Storm nog zo’n lange tijd was teruggevonden”, vertelt de Edese.

Maar hoe is Storm nu terechtgekomen bij de dierenartsen? Netta legt uit: “Iemand zag haar twee weken lang op een vuilnisplek aan de Hessenweg lopen. Dit is 7 kilometer van de plek aan de Van Heutszlaan, waar ze destijds vermist raakte. Ze ging er steeds slechter uitzien en toen heeft degene de dierenambulance gebeld.”



Bij binnenkomst bij de dierenarts blijkt Storm uitgedroogd, ondervoed en herstellend van een abces op haar rug. “Maar verder is ze gezond en gelukkig.” Bij het ophalen herkent Netta haar poes gelijk aan een speciaal streepje op haar hoofd. “Hij was wel angstig en keek met grote kattenogen aan.”

Thuis rent Storm direct naar de kelder en verstopt zich onder een stellage. “De volgende dag kwam ze naar me toe, spinnen en op mijn schoot zitten.” Na twee dagen is Storm weer helemaal gewend.

“Ze is nu 17 jaar en een hoogbejaarde kat. Hoe fijn is het dat ze haar pensioen in haar oude huis kan doorbrengen? Daar ben ik heel blij mee.” Nu heeft Netta nog maar één vraag. Waar heeft Storm al die jaren gezeten? Ze hoopt hier nog antwoord op te krijgen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: