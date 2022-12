Gewapende beveiligingsagenten roven 300 kg zwangere koolstoffen

Een officier van het Zimbabwe National Army (ZNA) en een officier van de Zimbabwe Prisons and Correctional Services (ZPCS) die naar verluidt een Chinese mijn in Mazowe hebben beroofd, zijn dinsdag gearresteerd.

Tawanda Marumahoko (ZPCS) en Godfrey Chibanganye (ZNA) verschenen voor de regionale magistraat van Bindura, Amos Mbobo, voor een aanklacht wegens overval.

Het duo pleitte niet schuldig en werd in hechtenis genomen.

Aanklager Edward Katsvairo beweerde dat het gewapende duo op 12 november samen met hun 12 handlangers de Iron Cap-mijn had aangevallen om zwangere koolstoffen te roven. Ter verduidelijking: Zwangere koolstof is koolstof dat al het goud dat het kan vasthouden volledig heeft geadsorbeerd.



Ze schakelden de bewakers met stenen en geweld uit voordat ze hen van hun telefoons beroofden.

Ze begaven zich naar de opslagruimte waar ze 300 kilo zwangere koolstof roofden ter waarde van US $ 2142.

Er werd aangifte gedaan bij de politie die leidde tot de arrestatie van het duo.

