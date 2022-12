Speciaal biertje voor verongelukte Luuk

GROESBEEK - In de zomer van 2020 kwam de 18-jarige Luuk Lamers uit Groesbeek om bij een scooterongeluk. Ter nagedachtenis werd er een speciaal biertje gebrouwen. En de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.

De ouders van Luuk zijn erbij als de nieuwe palets met Luuk's Tripel worden gefabriceerd in Brouwerij D'n Drul in Groesbeek. Ze genieten, maar het is ook emotioneel. Vader John legt uit waarom juist bier. "We hadden een wedstrijdje thuis wie het lekkerste biertje kon brouwen. Maar helaas is Luuk in die tussentijd overleden en helaas heeft hij zijn eigen biertje nooit kunnen proeven."



In samenwerking met D'n Drul hebben ze het biertje toch kunnen brouwen. "We hebben afgesproken dat een deel van de opbrengst naar een goed doel zou gaan. De eerste keer was dat KiKa, want Luuk droeg KiKa een warm hart toe en was heel erg tegen het scheldwoord kanker. En nu dus voor de vlinderkinderen."



Want de ouders van Luuk kenden Yade, een vlinderkind. Zij heeft de erfelijke huidziekte Epidermolysis Bullosa, waarbij wonden en blaren op het lichaam en in de mond ontstaan door wrijving.

Vader Stan Bons is heel erg geroerd door de keuze van Luuks ouders. "We voelen ons enorm vereerd en hopen zo een bijdrage te kunnen leveren aan een oplossing voor deze ernstige ziekte. Het ongeluk van Luuk is heel schrijnend en triest, heel bijzonder dat ze dit nu doen."



De moeder van Yade, Wendy van Teeffelen, weet dat er nog veel onderzoek nodig is. "Er zijn wel vorderingen, met name met zalven die de wonden sneller laten helen. Maar de verbandwissels blijven moeilijk en pijnlijk. Elke dag moet het drie keer en je wil je kind geen pijn doen."



John Lamers vindt het mooi dat Luuk voortleeft via zijn eigen biertje. "Hij zit boven en geniet ervan. Zijn naam klinkt rond en mensen kunnen proosten op het leven. Ik denk dat hij dit nooit had durven dromen. En het is ook nog eens een heel lekker biertje."

S Quote: In de zomer van 2020 kwam de 18-jarige Luuk Lamers uit Groesbeek om bij een scooterongeluk. Ter nagedachtenis werd er een speciaal biertje gebrouwen.Als je van dat speciale biertje lekker veel drinkt, is de kans groot dat je zelf ook bij een verkeersongeluk om het leven komt.

In je kamer of je schijnt een heel mooi balkon te hebben. of doe eens gek, ipv wijn neem je na je preek een biertje @De Paus , je kan dat biertje ook gewoon thuis drinken.In je kamer of je schijnt een heel mooi balkon te hebben. of doe eens gek, ipv wijn neem je na je preek een biertje

