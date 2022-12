Man vrijgesproken van misbruik dochter na onterechte beschuldiging glurende buren

Een man die door zijn buren werd beschuldigd van misbruik van zijn dochter is vrijgesproken in de rechtbank. Het echtpaar dat de melding maakte dacht hem door het raam te zien vrijen met zijn kind en maakte een melding bij Veilig Thuis.

Het voorval vond plaats op 3 januari, deze week diende de rechtszaak.



Op die bewuste dag zag het Bredase stel hun buurman ‘droogneuken’, zo verklaarden zij. De vrouw, van wie zij eerst dachten dat het om de buurvrouw ging, zou verleidelijke bewegingen hebben gemaakt en zijn kruis hebben aangeraakt. Tot slot gaven de twee elkaar een knuffel en een kus. Terwijl ze toekeken zagen ze dat de dame eigenlijk de 7-jarige dochter van de man bleek te zijn. Daarop schakelden ze Veilig Thuis en de politie in.



De man (46) ontkende dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en denkt dat zijn buren het verkeerd hebben gezien. Wat er precies gebeurde die avond wist hij niet meer, maar hij verklaarde het volgende: “Ik weet wel dat ze uit bed is gekomen, dat we wat hebben gepraat en dat ze een knuffel en een kus heeft gekregen. Welke ouder doet dat niet? Wij tonen veel affectie in het gezin.”



De moeder verklaarde ook in de rechtbank dat ze het niet kon plaatsen. “Dit staat zover van wie hij is en wat hij belangrijk vindt in het leven. Onze dochter herkent zich nog het minst in het verhaal.” Het 7-jarige kind deed bij de politie haar verhaal en daaruit bleek dat er niets aan de hand was.



De officier van justitie eiste echter drie maanden cel en 140 uur taakstraf want zij vond dat het niet ging “om vaderlijke affectie, maar om een misdrijf.” De advocaat van de vader stelde daarentegen dat de buren geen onafhankelijke verklaring aflegden omdat zij met elkaar konden overleggen. Ook zouden ze details niet goed hebben gezien en zou de buurvrouw een speciale interesse hebben in misdaad omdat ze daarover blogt.



Uiteindelijk sprak de rechtbank de man vrij. De man barstte in tranen uit toen hij dat nieuws hoorde.

Reacties

16-12-2022 15:27:46 BatFish

Oei, heel akelig voorval dit. Theoretisch is het mogelijk dat die buren inderdaad iets gezien hebben dat niet in de haak is en dat betekent dat een kind in gevaar is. Veel waarschijnlijker is dat die buren iets vaag gezien hebben en daar een eigen, foutieve invulling aangegeven hebben. Daarmee iemand hebben beschuldigd die totaal onschuldig is, maar nog heel lang last kan hebben van die beschuldiging.

16-12-2022 15:35:54 Buick

Gaan die buren dan gewoon vrij uit?

Ze vernielen iemands reputatie, ze zijn gluurburen. En ze verspreiden desinformatie. Gat zou toch strafbaar moeten zijn.

Zeker als blijkt dat het je reinste onzin is.





16-12-2022 15:50:11 Mamsie

Gruwelijk, als doodnormale vaderlijke liefde wordt besmeurd en bevuild.

Die man zal het nog moeilijk hebben om hier overheen te komen,ik wens hem sterkte!

16-12-2022 19:26:26 omabep

Ik vind het verschrikkelijk wat die man is overkomen en wat nog erger is, hij durft misschien na dit voorval niet eens meer een kroel aan zijn dochter te geven. De affectie is nu verleden tijd omdat ze zich begluurd voelen en geen aanleiding willen geven.



Wat die buren hadden moeten doen is in de gaten houden of ze het wel goed gezien hadden. Van een keer iets denken dat je iets ziet kan je ook een tweede keer zien. Dat er dan aandacht aan gegeven wordt vind ik wel belangrijk.



Ik wens dit gezin weer een normale omgang met elkaar zoals ze dit gewend waren.



Misschien een idee voor die buren, iets minder geloven in slechtheid van de mensen voordat je iemand beschuldigt.

