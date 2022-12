Duitse miljonair (56) krijgt hartaanval nadat hij loterij wint

Een pittige dag voor de Duitse vastgoedmiljonair én televisie-icoon Andreas Ellerman (56). In een loterij won hij welgeteld 42.182 euro maar toen hij het winnende lot wilde innen, kreeg hij een hartaanval.De Duitse krant Bild schrijft dat Ellerman zich na de winst plotseling erg benauwd en duizelig voelde. In het ziekenhuis bleek dat hij een hartaanval had gehad. Zijn bloeddruk was gevaarlijk hoog. „De artsen gebruikten een elektrische schok om mijn hart weer in het juiste ritme te laten kloppen”, vertelt de Duitser aan Bild.Naar omstandigheden gaat het momenteel goed met Ellerman , blijkt uit zijn berichten op Instagram. Hij bedankt zijn volgers voor alle steunbetuigingen en in een video in zijn Instagram-verhaal vertelt de miljonair ondertussen weer thuis te zijn.