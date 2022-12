Nooit meer scheten in een potje: TikTok-ster Stephanie belandde erdoor in het ziekenhuis

Stephanie Matto moet stoppen met de verkoop van haar scheten. Ze belandde in het ziekenhuis met enorme buikpijn. “Ik dacht dat ik een hartaanval had.”

De oorzaak? Een overmaat aan gas.



De 31-jarige Amerikaanse verdiende zo’n 50.000 dollar per week aan scheten die ze in potjes liet. Om zo veel mogelijk geur mee te geven aan haar scheten, at ze veel eiwitten. Bonen, eiwitrijke muffins en proteïneshakes. Dat werd haar lichaam uiteindelijk te veel.



Op een avond kreeg ze enorme buikpijn. “Ik dacht dat ik een hartaanval had”, vertelde ze aan Jam Press. In het ziekenhuis vertelde ze niet van haar side business, wel van haar dieet. Wat bleek? “Een heel ernstige overmaat aan gas, waardoor ik dacht dat ik doodging en een hartaanval kreeg”, vertelt de TikTok-ster.



Gelukkig gaat het inmiddels weer goed. “Het waren slechts twee vreselijke dagen waarin ik me verschrikkelijk voelde. Maar gelukkig was het geen hartaanval.”



Wel stopt ze met de verkoop van haar scheten, waar ze naar eigen zeggen al 200.000 euro mee heeft verdiend.

Kras hier om te ruiken

Reacties

11-12-2022 20:44:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.400

OTindex: 28.103

Ik zal maar niet krassen, ik stink van mezelf al genoeg.

Maar ik kan me voorstellen dat met een extreem dieet je inderdaad bijverschijnselen kunt krijgen. Iets minder extreem en dan maar iets minder verdienen. Lagere productie => hogere prijzen, misschien?



Al zal ik me niet aanmelden als clientèle

11-12-2022 23:16:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.676

OTindex: 89.611

Ik at vanavond zelfgemaakte erwtensoep. Ik denk dat ik ook maar in zaken ga. 🤪

11-12-2022 23:51:31 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.219

OTindex: 2.076





@Mamsie :



Laatste edit 11-12-2022 23:51 Altijd wel gedacht dat er bij veel Amerikanen een steekje los zit. Wie is er nou zo gek om een scheet in een potje te kopen??

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

