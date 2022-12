Vrouw slaat aannemer met tegel, hij schiet en raakt stratenmakers

Een ruzie tussen de bewoonster van een huis in Rotterdam-Overschie en de aannemer die haar huis verbouwt, heeft er vrijdag aan het begin van de middag mogelijk toe geleid dat twee stratenmakers zijn neergeschoten. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond.



Buurtbewoners vertellen aan Rijnmond dat de bewoonster van een huis en haar aannemer ruzie hadden over onbetaalde rekeningen. De bewoonster sloeg daarop de aannemer met een tegel op zijn hoofd.



De man zou daarop bloedend naar zijn werkauto zijn gelopen en iets hebben gepakt waarmee hij heeft geschoten. Het is onduidelijk of het een vuurwapen was of bouwgereedschap.



Twee stratenmakers waren in de straat aan het werk en kwamen volgens ooggetuigen tussenbeide om de ruzie te sussen. De aannemer schoot, maar raakte de twee stratenmakers. Hij zou daarop met zijn medewerkers zijn gevlucht in zijn klusauto.



De politie bevestigt het verhaal niet. Volgens een woordvoerder zijn twee mannen naar het ziekenhuis gebracht, de een ernstig gewond, de ander licht. De politie doet geen uitspraken over de identiteit van de mannen, maar meldt wel dat er ook vrouw lichtgewond is geraakt. Die hoefde niet naar het ziekenhuis.

