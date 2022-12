Australier krijgt 24 jaar cel voor moord uit 1982, dankzij inspanningen podcast

Een 74-jarige Australiër, Chris Dawson, is vrijdag in Sydney veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar. Hij krijgt deze straf voor de moord op zijn vrouw Lynette, zo’n veertig jaar geleden.

Zijn zaak werd enkele jaren geleden heropend nadat deze door de veelbeluisterde misdaadpodcast The Teacher’s Pet opnieuw in de aandacht kwam.



De Australiër komt pas over achttien jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hij “zal naar alle waarschijnlijkheid dus in zijn cel sterven”, zei rechter Ian Harrison. Die legde de straf in een zitting van minder dan een half uur op. In augustus werd Dawson al schuldig bevonden, rechter Harrison noemde de moord vrijdag “een daad van genotzuchtige brutaliteit”.



Het lichaam van Lynette, die 33 was toen ze verdween, is nooit gevonden. Dawson heeft altijd volgehouden dat zij hem en hun twee kinderen verlaten had. Mogelijk om lid te worden van een religieuze groepering.



Door zijn vrouw te vermoorden kon Dawson in 1982 een affaire beginnen met het tienermeisje JC, oordeelde de rechter. Zij was hun oppas, een leerling op de school waar Dawson werkte en “de vervanger” van Lynette. De twee trouwden in 1984, maar gingen in 1990 uit elkaar.



JC getuigde tegen Dawson in het strafproces, dat heropend werd naar aanleiding van bewijs dat in 2018 in The Teacher’s Pet werd gepresenteerd. Lynette’s broer Greg Simms bedankte de journalist die de podcast opnam na de uitspraak van de rechter. En sprak de hoop uit dat de media en politie in de toekomst vaker samen kunnen werken om zaken op te lossen. “De tijd is aangebroken dat wij vrij kunnen leven en ons hier geen zorgen meer over hoeven te maken”, aldus Simms.

Reacties

04-12-2022 20:30:11 allone













Dus JC wist van de moord? Hoe kun je een moordenaar trouwen / vertrouwen?



Laatste edit 04-12-2022 20:31 Hij is er toch mooi 40 jaar mee weggekomenDus JC wist van de moord? Hoe kun je een moordenaar trouwen / vertrouwen?

05-12-2022 00:36:35 HoLaHu









Wat ik vreemd vind is dat deze man kon trouwen met zijn nieuwe vlam. Dan zou hij toch officieel van zijn vrouw gescheiden moeten zijn? Voor zover ik het kan opmaken uit het artikel is er nooit een lichaam gevonden, dus het zou kunnen dat ze haar gezin in de steek heeft gelaten. Toendertijd is hij niet aangehouden voor betrokkenheid bij haar verdwijning.

05-12-2022 01:52:49 merlinswit









@allone : mogelijk wist ze toen ze trouwde niet dat hij een moordenaar was. Ze was oppas en leerling, dus mogelijk nog jong en naïef.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

