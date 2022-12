Patiënte in Duits ziekenhuis haalt kamergenote van beademing om irritant geluid

Een 72-jarige patiënte in een ziekenhuis in de Duitse stad Mannheim heeft de beademing van haar kamergenoot tot twee keer toe uitgeschakeld. Zij zou dit gedaan hebben omdat ,,het geluid haar irriteerde”, zegt de politie tegen de Duitse krant Bild. De vrouw is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag.



Het incident gebeurde eind vorige maand, maar werd donderdag door de autoriteiten naar buiten gebracht. Op één avond schakelde de verdachte twee keer de hoofdschakelaar van de beademing van haar buurvrouw, een 79-jarige patiënte, uit. Dit terwijl het ziekenhuispersoneel haar na de eerste keer gewaarschuwd had dat de vrouw afhankelijk was van de medische beademing.



Na de tweede keer moest de 79-jarige vrouw gereanimeerd worden. Ze is inmiddels buiten levensgevaar, maar heeft nog steeds intensieve zorg nodig, aldus Bild.

Reacties

04-12-2022 16:41:36 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.303

OTindex: 21.657

Dat de dame onder toezicht wordt gesteld lijkt me logisch, maar moet er niet snel eens gekeken worden of ze psychisch in orde is, voor ze van doodslag wordt beschuldigd? 72 is vrij jong voor dementie, maar komt wel voor. Dit klinkt bijna als iemand die eigenlijk niet goed weet wat ze doet.

04-12-2022 20:34:35 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.028

OTindex: 4.633



Maar helaas komt egoïsme op alle leeftijden voor en als dat het geval is, moeten er rigoureuzer maatregelen volgen. @BatFish : Dementie kan inderdaad op die leeftijd al voorkomen. Dat moet onderzocht worden en dan moet ze ook opgenomen worden en onder 24-uurs toezicht komen.Maar helaas komt egoïsme op alle leeftijden voor en als dat het geval is, moeten er rigoureuzer maatregelen volgen.

05-12-2022 00:07:00 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.211

OTindex: 2.075

@Sjaak :



: Ik ben eerder geneigd te denken aan egoïsme dan aan Alzheimer. Zo van : IK heb last van dat geluid, dus IK zet dat apparaat af!



Laatste edit 05-12-2022 00:12 @Grouse : Ik ben eerder geneigd te denken aan egoïsme dan aan Alzheimer. Zo van : IK heb last van dat geluid, dus IK zet dat apparaat af!

05-12-2022 14:15:43 Cubbie

Senior lid



WMRindex: 573

OTindex: 17

Ik snap het probleem van die vrouw sowieso niet. In het ziekenhuis zijn er allerlei mogelijkheden om je gewoon een fatsoenlijke nachtrust te geven. Tenminste, hier in Nederland.



Ze kunnen je oordopjes geven of op een andere kamer plaatsen. Als beide geen (geschikte) opties zijn, kunnen ze je zelfs slaapmedicatie geven.



Dat gezegd hebbende is geluidsoverlast vrijwel volledig afhankelijk van je eigen "mindset" (afhankelijk van hoe hard het geluid is natuurlijk). Als je je gaat frustreren / irriteren aan het geluid, dan zul je er zeker last van hebben. Maar als je het gewoon accepteert en je emoties niet laat beïnvloeden, val je zonder problemen gewoon in slaap.

