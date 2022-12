EU geeft feest op metaverse, niemand komt

De EU gaf bijna vier ton uit aan een digitaal 'gala' in het metaverse om jongeren te enthousiasmeren voor haar Global Gateway-initiatief. Op dit peperdure online evenement kwamen niet meer dan een handjevol mensen af.



Het was Brussel 387.000 euro waard om niet-politiek ge├źngageerde jongvolwassenen 'bewust te maken van wat de EU wereldwijd doet'. En omdat deze mensen volgens een woordvoerder 'hoofdzakelijk op TikTok en Instagram' te vinden zijn, werd dit evenement in het metaverse van Instagrams moederbedrijf Meta gehouden, schrijft Politico.



De opkomst viel echter nogal tegen. Op beelden is te zien hoe de spaarzame aanwezigen zich in de chat afvragen of ze zich niet hebben vergist in de datum. Een van de bezoekers schrijft op Twitter 'na wat verbaasde gesprekken met ongeveer vijf andere mensen, ben ik inmiddels alleen'.

Reacties

04-12-2022 14:18:17 Mikeph

Tjah als ik niet ga volgen veel mensen mijn voorbeeld.

04-12-2022 14:18:23 Grouse

Een digitale borrel is geen borrel.

Een digitaal feest is geen feest.

Dit hadden de organisatoren aan kunnen zien komen.

04-12-2022 14:40:10 allone

Hebben jullie ook zo’n moeite met het woord enthousiasmeren?



Vier ton voor een digitaal gala???



@Mikeph : ah

04-12-2022 16:34:39 omabep

1. misschien niet geweten hebben,

2. of geen interesse is opgewekt over de verwachting van dit "feestje".



@allone : Veel geld voor iets wat ze:

1. misschien niet geweten hebben,

2. of geen interesse is opgewekt over de verwachting van dit "feestje".

Ik vind het nogal raar om het een feest te noemen als het digitaal gaat! En waarom is het zo duur? Wie verdient er zoveel aan dit gebeuren? Een webinar kun je zo houden maar als je alleen thuis zit en je zet je internet aan met een verbinding naar zoiets dan is het echt geen "feest" hoor, zelf je drank en snacks in huis halen kost hun toch niks? Zo'n feestje heb ik hier dagelijks.

04-12-2022 20:22:02 allone

@omabep : zulk soort feestjes hebben we hier in t café

… of dat



@omabep : zulk soort feestjes hebben we hier in t café

… of dat @Sjaak ook 387000 euro kost?

05-12-2022 15:43:42 Emmo

@allone :

@allone : Ja, Meer als drie lettergrepen

05-12-2022 22:29:08 Grouse

Op de dag van het feest kwam er een pakket met de benodigheden zoals een flesje drank, een zak borrelnoten en wat zaken die voor een spelletje nodig waren.

Het eerste deel, het spelletje of quiz of zo was nog wel aardig.

Maar daarna kwam er een DJ

Mijn echtgenote heeft ook een keer een feest via zoom gehad van het bedrijf.

Op de dag van het feest kwam er een pakket met de benodigheden zoals een flesje drank, een zak borrelnoten en wat zaken die voor een spelletje nodig waren.

Het eerste deel, het spelletje of quiz of zo was nog wel aardig.

Maar daarna kwam er een DJ

5 Minuten later was bijna iedereen uitgelogd.

