Hond schiet baasje dood met jachtgeweer

Een hond wordt vaak aangeduid als de beste vriend van een man, maar dat geldt zeker niet voor een viervoeter in Turkije. Deze natte neus zou zijn baasje hebben doodgeschoten na een potje jagen. Opzet was niet in het spel: het zou gaan om een ongelukje.



De jonge Turk Özgür Gevrekoğlu werd neergeschoten na een jachtpartij en zijn hond krijgt nu de schuld. Een vriend van Özgür laadde de trouwe metgezel in de laadbak van zijn pick-up, maar daarbij zou het huisdier met zijn poot op de trekker van het geweer zijn gaan staan, waardoor deze afging. De 32-jarige Özgür werd in zijn nek getroffen door het schot en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, zo meldt Turkse media.



De politie onderzoekt de zaak, maar tot nu toe is de hond nog niet in de boeien geslagen. Vooralsnog gaan de onderzoekers ervan uit dat het ongeluk was, waardoor de viervoeter vervolging ontloopt.

S Tja... Wie een doorgeladen wapen zonder de veiligheidspal ergens neerlegt is een prima kandidaat voor de Darwin Awards

