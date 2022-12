Flessenpost in constructie station Leeuwarden gevonden

Collega’s in Friesland stuitten bij de renovatie van de perronkappen van station Leeuwarden op een heel bijzondere vondst: in een van de ijzeren balken bleek een fles te zitten met kleine briefjes erin. Na onderzoek blijkt deze fles uit 1891 te stammen. Maar de zoektocht naar de flessenpost is nog maar net begonnen.Historische kappenMomenteel wordt gewerkt aan de renovatie van de perronkappen in Leeuwarden. Deze zijn gebouwd in 1891 en zijn daarom toe aan renovatie en verbetering. Nu blijkt dus dat in hetzelfde jaartal als de bouw van de perronkappen ook een mysterieuze fles is achtergelaten in de kappen.Ernie Baars, directeur van Staalcon, vertelt hoe deze fles is gevonden. “In februari 2021 is er een balk verwijderd uit de kap. Tijdens de demontage was er metselwerk van het stationsgebouw achtergebleven in de balk. De balk van twee ton is eerst getransporteerd naar het straalbedrijf om de oude verf lagen te verwijderen waarna de balk is overgebracht naar onze werkplaats voor herstel van de balk. Het metselwerk is in de werkplaats verwijderd en het puin is op de grond verzameld.”“Enkele dagen later liep ik door de werkplaats en zag ik toch iets afwijkends tussen het puin liggen. Het bleek een in papieren gewikkelde fles te zijn keurig met een touwtje ombonden. Na het voorzichtig verwijderen van het papier zag ik een fles met een kurk er nog op. Door het glas kon je zien dat er iets in de fles zat”, aldus Ernie.Vier briefjesEr bleken vier briefjes met de namen van drie postbodes en een conducteur in de fles te zitten. Jerry Huisman, archeoloog bij ProRail, is meer te weten te komen over de fles. “De fles is in de periode 1825 tot 1900 gemaakt. Op een van de briefjes staat de naam van Arnoldus ten Hulscher, die als Rijksbrievenbesteller werkte in Leeuwarden. Op dit briefje staat ook een datum, 25 november 1891. De handtekening van Arnoldus op het briefje is hetzelfde als zijn handtekening op een trouwakte van 18 mei 1881. Er is dus geen twijfel over mogelijk dat dit inderdaad flessenpost is uit 1891.”Historisch CluedoEn dat vindt Jerry erg interessant. “Vier mannen hebben hun namen op papier gezet, met een datum erbij. Daarna zijn ze doelbewust in een fles gestopt, afgesloten en ingemetseld. We weten alleen nog niet waarom ze dat hebben gedaan. Als de fles niet op zo’n obscure plek gevonden was, zou je kunnen denken dat iemand gewoon een lege fles bij zich had en hem ergens had weggegooid, maar dat is hier dus niet het geval.”“Hier komt de ruimte van de fantasie kijken. Wat was de reden dat deze fles daar is achtergelaten? Waarom deze vier mannen? Het is een soort historisch Cluedo. Dat is het mooie aan deze vondst: we laten allemaal onbewust sporen na op deze wereld. Het gebeurt alleen niet vaak dat we iets tegenkomen dat bewust voor de toekomst is neergelegd. Misschien vinden de archeologen over vijfhonderd jaar dingen in de grond die naar jou of mij leiden”, vertelt Jerry. “Ik vind het mooi om te zien dat we ruim 130 jaar later nog eens terugdenken aan Arnoldus ten Hulscher, Lieuwe Brameijer, Rudolf Affolter en J. Postema. Zou dat ook hun bedoeling zijn geweest?”Zoek meeWe zijn op zoek naar meer informatie over deze bijzondere vondst. Wie waren de vier mannen, waarom hebben zij flessenpost achtergelaten en waarom juist op deze plek? Daarom vragen we iedereen die meer weet om te mailen naar content@prorail.nl onder vermelding van “Flessenpost”. Misschien komen we samen dichter bij de oorsprong van de vondst.