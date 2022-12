12-jarige jongen komt om bij Russische roulette in Verenigde Staten

Een 12-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Mississippi is omgekomen bij het spelen van Russische roulette met leeftijdsgenoten. Dat gebeurde in de stad Jackson. Twee jongeren en een volwassene zijn gearresteerd.



Bij Russische roulette wordt een revolver geladen met één kogel. Vervolgens krijgt de cilinder een zetje, zodat het onbekend is waar de kogel zich bevindt. Deelnemers van het spel zetten de revolver tegen het hoofd en halen de trekker over.



De kans dat de kogel in de betreffende kamer zit, is een op zes. Een volledig geladen revolver heeft namelijk zes kogels in de cilinder. Als er geen kogel in de kamer zit, hoort de deelnemer slechts een klik en is de volgende deelnemer aan de beurt.



Twee jongeren en een volwassene zijn na de dood van de jongen gearresteerd. De jongeren worden volgens de politie beschuldigd van moord, de volwassene wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan moord.

Reacties

01-12-2022 09:17:48 Grouse

Of om een favoriete quote van Bert aan te halen: Play stupid games, win stupid prizes. Een duidelijke Darwin-awardOf om een favoriete quote van Bert aan te halen: Play stupid games, win stupid prizes.

01-12-2022 09:26:01 allone

Hoe dom kun je zijn?

01-12-2022 10:12:59 venzje

Laatste edit 01-12-2022 10:14

