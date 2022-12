TikTokker zamelt 180.000 euro in voor 81-jarige vrouw

Een Amerikaanse TikTokker heeft meer dan 186.000 dollar ingezameld zodat een 81-jarige vrouw op pensioen kan gaan.Devan Bonagura postte begin deze

01-12-2022 08:19:32

Inmiddels al meer dan twee ton, dus mevrouw kan met pensioen.



Waarom Walmart in eerste instantie bedreigingen ontving snap ik niet. Is het hun schuld dat mevrouw moet werken om haar hypotheek af te betalen?



Maar de knul die het filmpje gemaakt heeft op zijn tweede werkdag bij de winkelketen is door zijn baas op straat gezet en nu dreigt zijn werkgever met juridische stappen.

Wat voor zaak denkt Walmart te hebben? Dat hij op zijn werk een filmpje heeft gemaakt? Daar zal de rechter niet erg van onder de indruk zijn.



Dat de publieke opinie zich nú tegen het bedrijf richt snap dan weer wel, maar dat hebben ze dan toch echt aan zichzelf te danken.