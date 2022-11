Barbados overweegt rechtszaak tegen nazaat slavenhoudersfamilie

De regering van Barbados overweegt een gang naar de rechter om een nazaat van een Britse slavenhoudersfamilie tot herstelbetalingen te dwingen. Dat schrijft The Guardian. De Britse krant had inzage in een artikel dat morgen verschijnt in de zondagskrant The Observer. Het is volgens The Guardian de eerste keer dat geprobeerd wordt om een particulier tot herstelbetalingen te dwingen vanwege de betrokkenheid van een voorouder bij slavernij.



De betreffende nazaat is Richard Drax, een welgesteld Conservatief Lagerhuislid. Volgens The Observer is hij onlangs in Barbados geweest, een eilandstaat en republiek in het Caribisch gebied en een voormalige Britse kolonie. Zijn familie heeft daar sinds de 17de eeuw een plantage en speelde een belangrijke rol in de suikerteelt en slavenhandel in het Caribisch gebied en de VS.



Drax zou op Barbados een gesprek met premier Mottley hebben gehad. Een rapportage daarover ligt nu bij haar kabinet. Daarin worden vervolgstappen genoemd, waaronder gerechtelijke stappen, als met Drax geen overeenstemming wordt bereikt, aldus The Guardian.



"Als de kwestie niet wordt opgelost, stappen we naar internationale gerechtshoven", zei de voorzitter van de Barbados Task Force voor Herstelbetalingen tegen de krant. "Bij de zaak tegen de familie Drax gaat het om honderden jaren slavernij. Het is aannemelijk dat de schade veel hoger is dan de waarde van het land."



De werkgroep is aangesloten bij Caricom, een samenwerkingsverband van landen uit het Caribisch gebied dat zich sterk maakt voor herstelbetalingen door voormalige koloniale machten en instellingen. Ook Suriname is daar lid van.



Volgens de vicevoorzitter van de taskforce wordt ook gekeken naar andere families die rijk werden van de slavernij op Barbados, waaronder de Britse koninklijke familie. "De zaak ligt nu bij de regering."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: