Alles voor de likes: dieren mishandelen is een trend op social media

Wilde dieren die allerlei trucjes moeten doen of kleding aan krijgen voor een leuk filmpje op social media, het is een zorgelijke trend, vindt World Animal Protection, die stelt dat het gaat om dierenmishandeling.



Daarnaast zorgen de filmpjes, waarop apen ijsjes eten of leeuwenwelpjes babykleren aan hebben, ervoor dat steeds meer mensen wilde dieren als huisdier willen houden.



De Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC), een samenwerkingsverband van dertien dierenbeschermingsorganisaties, kwam het afgelopen jaar zelfs 840 video's tegen op social media waarop dieren met fysiek geweld worden afgericht of bewust in een levensbedreigende situatie worden gebracht.



Zo zijn er baby-aapjes die moeten overleven in een wilde rivier of bijt iemand in de staart van een makaak. Influencers (en hun volgers) vinden het leuk om de reactie van de dieren in nood te zien.



Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde Dieren bij World Animal Protection Nederland, legt uit aan Metro: "De grote hoeveelheid dierenvideo’s op sociale media brengt mensen op het idee om zelf ook een slang of ander wild dier in huis te nemen. Zij zijn zich niet bewust van de wrede handel in exotische huisdieren. Handel die schadelijk is voor het welzijn van de dieren, biodiversiteit en zelfs de volksgezondheid.

Reacties

30-11-2022 12:39:16 Brennyraas

Erg om te zien en jammer dat mensen 'genieten' van leed van dieren. Die kunnen zich vaak immers niet weren en vragen niet om deze acties..



Als mensen stomme dingen doen, én als ze zelf de keuze gemaakt hebben om deze stomme dingen te doen.. dan is het een ander verhaal..



pesten, bij mensen en dieren is niet iets grappigs.. is niet iets om likes van te krijgen. Want als je niet pest, maar je lacht mee, dan doe je mee aan het probleem en ben je net zo erg. Mens of dier!

30-11-2022 12:57:34 allone

Afschuwelijk. Hebben deze mensen überhaupt geen (mee)gevoel?

