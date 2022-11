Acht glazen water per dag is teveel

Het vaak genoemde advies dat mensen acht glazen water per dag zouden moeten drinken, is vermoedelijk te hoog, zeggen wetenschappers.



Onderzoek suggereert dat twee liter vloeistof per dag, of acht glazen van 250 ml, vaak meer is dan nodig is voor mensen die in gematigde klimaten leven.



De auteurs van het onderzoek schatten dat veel volwassenen niet meer dan 1,5 tot 1,8 liter per dag hoeven te drinken, zo'n zes of zeven glazen. De nieuwe schatting houdt er rekening mee dat ongeveer de helft van onze totale dagelijkse inname van water uit voedsel komt.



De studie keek naar ongeveer 5600 mensen tussen 8 dagen oud en 96 jaar, uit 23 landen. Ze moesten een glas water drinken waarin sommige watermoleculen een zwaardere vorm van waterstof bevatten, een isotoop genaamd deuterium. De snelheid van eliminatie van het deuterium onthulde hoe snel water in het lichaam werd verwerkt.



Het studie toonde aan dat de verwerkingssnelheid hoger is in warme en vochtige omgevingen en op grote hoogte, en ook bij atleten, zwangere vrouwen net als vrouwen die borstvoeding geven en personen met zwaar werk. Sommige van deze groepen hebben meer dan twee liter per dag nodig.

Reacties

30-11-2022 08:17:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.705

OTindex: 7.702

Quote:

Het studie toonde aan dat de verwerkingssnelheid hoger is in warme en vochtige omgevingen Wetenschappelijk onderzoek trapt deuren in die al eeuwen wagenwijd open stonden.

('Het studie'? )



Overigens haal ik ook die anderhalve liter lang niet altijd en ik begin er toch al redelijk oud mee te worden.



Laatste edit 30-11-2022 08:19 Wetenschappelijk onderzoek trapt deuren in die al eeuwen wagenwijd open stonden.('Het studie'?Overigens haal ik ook die anderhalve liter lang niet altijd en ik begin er toch al redelijk oud mee te worden.

30-11-2022 12:41:03 Brennyraas

Senior lid

WMRindex: 475

OTindex: 132

Oh gelukkig maar.. ik kwam toch al nooit aan die 8 glazen water

30-11-2022 12:58:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.911

OTindex: 83.339

@Brennyraas :

Perfect toch. Dan heb je de hele tijd het juiste gedaan. Perfect toch. Dan heb je de hele tijd het juiste gedaan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: