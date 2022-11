Noorderlingen zijn bijna een kwart van hun inkomen kwijt aan energie

Groningers die in het aardbevingsgebied wonen, moeten leven met de gevolgen van de gaswinning. Na jaren van getouwtrek worden ze hier eindelijk voor gecompenseerd. Nu blijkt ook nog dat Noorderlingen een veel groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten dan andere Nederlanders.



Door de relatief grote en oude woningen en lage gemiddelde inkomens, zijn bewoners van Groningen (23,6 procent), Friesland (22,2 procent) en Drenthe (22,7 procent) bijna een kwart van hun inkomen kwijt aan energiekosten. In de Groningse gemeente Pekela is dat zelfs 28,3 procent. Na betaling van de energierekening houden zij gemiddeld nog 1666 euro per maand over. En dat terwijl er bij een energiequote van 10 procent al sprake is van zogeheten 'energiearmoede'.



Aan de andere kant van de schaal staat Amsterdam, waar gemiddeld 13,7 procent naar de gas- en stroomrekening gaat. Flevoland (15,4 procent) staat er het best op als je de provincies op een rijtje zet. Ook in Limburg (21,9 procent) is het voor veel mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Reacties

29-11-2022 08:16:56 allone

In Amsterdam staan geen oude gebouwen?

29-11-2022 08:24:34 De Paus

S @allone De inkomens in Amsterdam zijn hoger, daarom zijn de energiekosten een lager percentage van het inkomen.

29-11-2022 09:15:18 Emmo

Hm, ik zit een hokje met isolatiewaarde B. Ik verstook ruwweg (afgelopen jaar) 1000 kuub. Mijn nieuwe prijs is (Greenchoiche) 2,558 per kuub. Dus € 2558 per jaar is iets meer dan 200 per maand. Mijn inkomen (pensioen) is netto 1800. Ik zit dus ook ruim boven de 10%, terwijl ik in een aardig goed geïsoleerd huis zit.

29-11-2022 12:20:38 CeeDee

Het gaat hier over gemiddelden. Dat zegt niets over de 'gewone' man. Die hebben het moeilijker in de grote steden, aangezien het algemene prijspeil daar hoger is, ook supermarkten zijn er duurder.

29-11-2022 12:33:30 Emmo

@CeeDee : Hm, in de grote stad is de concurrentie groter. Ik heb een gefundeerd vermoeden dat hier op het dorp de (enige) supermarkt gemiddeld duurder is dan in de stad.

29-11-2022 13:13:44 CeeDee

supermarkten van kleinere ketens zoals coop, plus, spar, etc. zijn inderdaad duurder.

Maar bijvoorbeeld de Jumbo doet aan prijsdifferentiatie, en winkels in 'vermogender' regio's zijn duurder dan in minder vermogende regio's. We hebben beide een beetje gelijk, want ze kijken ook naar de concurrentie van andere supermarkten in de buurt. Laatste edit 29-11-2022 13:15

