Man wint rechtszaak: mag verplichte vrijdagmiddagborrel skippen

Een Fransman heeft in zijn land een rechtszaak tegen zijn voormalig werkgever gewonnen. Het bedrijf ontsloeg de man omdat hij de vrijdagmiddagborrel en andere semi-verplichte activiteiten buiten werktijd oversloeg. Omdat de man vindt dat hij het recht heeft om saai te zijn, vocht hij het ontslag aan.



Het bedrijf in kwestie claimt teambuilding belangrijk te vinden. De teambuilding vond doorgaans wel plaats buiten werktijd in de kroeg, gepaard met een alcoholische versnapering. Niet iets waar de ontslagen collega erg veel zin in had. Dat kostte hem in 2015 de kop, naast het feit dat hij slecht zou luisteren en niet makkelijk was om mee samen te werken, meldt Daily Telegraph.



Hij besloot zijn voormalig werkgever aan te klagen en kreeg van de rechter in Parijs gelijk. De man heeft het recht om niet te feesten. "Het bedrijf mag de man niet dwingen om mee te doen met bijvoorbeeld seminars of vrijdagmiddagborrels waar veel alcohol genuttigd wordt."



Naast het recht op saai zijn, hebben Franse werknemers van bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst ook het recht op onbereikbaarheid. Werkgevers moeten samen met de werknemer overeen komen wanneer er buiten werktijd verwacht mag worden dat iemand reageert op telefoontjes en emails.

28-11-2022 16:21:14 allone

Geen alcohol drinken is eerder verstandig dan saai.

En als je alleen plezier kunt hebben na het drinken van alcohol dan is er iets goed mis met je.

En dat je verplicht zou zijn om naar die borrels te gaan is met recht raar

28-11-2022 17:53:17 Emmo

@allone : Ik neem toch echt aan dat de consumptie van alcoholica in deze niet verplicht wordt verondersteld.

28-11-2022 19:54:38 GroteMop1983

Omdat de man vindt dat hij het recht heeft om saai te zijn, vocht hij het ontslag aan.

Wie zegt dat ie saai is als ie een borrel overslaat? Wie zegt dat ie saai is als ie een borrel overslaat?

28-11-2022 20:30:41 Mamsie

Hij heeft gewoon geen zin in die verplichte feestjes. Anders zou hij wel gaan.

Want zelfs in Franse kroegen zijn frisdranken verkrijgbaar.

Het is dus niet zo dat hij de alcohol niet wil maar hij wil niet met zijn collegae gezellig doen.

