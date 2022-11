Deel Amerikanen denkt dat chocolademelk uit bruine koe komt

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de Amerikanen helemaal niet zo goed weet waar hun eten vandaan komt. Zeven procent van onze overzeese vrienden denkt dat chocolademelk uit bruine koeien komt, blijkt uit een nieuw onderzoek.



In april vroeg het Innovation Center of US Dairy aan duizend Amerikanen boven de achttien over welke rol melk speelt in hun dagelijkse leven, meldt NBC4I. Bijna de helft (48%) van de ondervraagden weet niet waar chocolademelk precies vandaan komt.



Zeven procent van de ondervraagden dacht het wel te weten: van bruine koeien. Omgerekend zou dat betekenen dat 16,4 miljoen Amerikanen denken dat chocolademelk van een bruine koe komt.

Reacties

28-11-2022 08:44:06 venzje

Ik vermoed dat het percentage Amerikanen dat denkt dat melk uit de melkfabriek komt nog hoger is.

En karnemelk komt van een dolle koe?Ik vermoed dat het percentage Amerikanen dat denkt dat melk uit de melkfabriek komt nog hoger is. En vis komt uit blik.

28-11-2022 08:44:33 Sjaak

Zo nieuw is dat onderzoek niet. In 2017 werd hetzelfde nieuws verspreid.

28-11-2022 09:15:53 Emmo

Ik zou de kost niet willen geven aan degenen in Nederland die eenzelfde mening zijn toegedaan.

28-11-2022 09:16:24 vaughn

De helft van de Amerikanen weet Europa niet te vinden op de kaart... dat zegt dus iets over de Amerikanen.

28-11-2022 09:25:10 Emmo

Het staat me bij dat "



Laatste edit 28-11-2022 09:25 @vaughn : En hoeveel Europeanen weet Amerika niet op de kaart te vinden?Het staat me bij dat " de Vakantieman " had aangetoond dat de geografische kennis van landgenoten ook niet altijd optimaal is.

28-11-2022 09:26:34 Mamsie

Dom volkje, die Amerikanen. Kijk maar naar de presidenten die ze kiezen.....

28-11-2022 12:54:22 HenryHiaat

Als democratie echt bestond zou je het inderdaad aan de president moeten kunnen zien. Maar toch...Die Biden. De helft van het jaar weet hij niet meer welke dag het is. Dus ja, datzou een indicatie kunnen zijn.

