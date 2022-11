Wij zijn de echte Joden: Honderden Zwarte Hebreeërs marcheren in New York City

Wij zijn de echte Joden:' Honderden Zwarte Hebreeërs marcheren in New York CityDe Jerusalem Post kreeg een paar flyers die buiten het stadion werden uitgedeeld door aanhangers van de BHI-beweging, die beweren de waarheid over antisemitisme en slavernij te delen.Honderden volgelingen van de Black Hebrew Israelite-beweging marcheerden maandag door New York City ter ondersteuning van basketbalspeler Kyrie Irving, die terugkeerde uit schorsing nadat hij op sociale media een link had gedeeld naar een documentaire die pleit voor de theologische beweringen van BHI dat mensen van Afrikaanse afkomst de echte joden zijn.Paars-geüniformeerde BHI-aanhangers scandeerden: "Wij zijn de echte Joden" en "Tijd om wakker te worden", volgens een video gedeeld door Creative Community for Peace-directeur Ari Ingel.ESPN beweerde dat de mannen leden waren van Israel United in Christ. Een andere video die werd gedeeld door het populaire Twitter-account NBA Central toonde de Black Hebreeën in een rij buiten het stadion waarin Irving's eerste wedstrijd sinds zijn schorsing zou worden gespeeld."De waarheid over slavernij", las een flyer. “De zogenaamde Zwarten en Hispanics zijn ‘de 12 stammen van Israël!’ Jullie zijn de kinderen van de slavenhandel!”De flyer citeerde bijbelse passages die het Joodse volk waarschuwden dat als ze geen acht sloegen op de Thora, ze tot slaaf zouden worden gemaakt en onder een juk van ijzer zouden worden geplaatst. De flyer wees op die praktijk die de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel wordt opgelegd als bewijs van hun identiteit.Een tweede flyer beweerde de "waarheid over antisemitisme" te verkondigen, waarbij Joden werden gecast als Amalek, die samenzweerde om de "ware identiteit van de Israëlieten te verbergen en zou proberen te voorkomen dat ze in de laatste dagen wakker zouden worden".“Er is een algemeen erkend patroon van slavernij, systemische onderdrukking, pesten, legale manipulatie en anti-zwarte politieke lobby, waaronder het tot zwijgen brengen van zwarte stemmen in mediakanalen over de hele wereld”, vervolgde het pamflet. “De bijbelse Israëlieten worden dag en nacht zonder rust aangevallen en beschuldigd van haat. Onze kennis van ons erfgoed en onze wetten is ons systematisch ontnomen door de monsterlijke holocaust die bekend staat als de trans-Atlantische slavenhandel. Ze liegen misschien tegen de wereld en ontzeggen ons ons geboorterecht, toch bevestigt Jezus de Christus, onze Zwarte Messias, de waarheid van wie we zijn. We zijn niet antisemitisch, we zijn Semitisch.”