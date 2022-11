Politie geeft ratten de schuld van 200 kilo verdwenen wiet

De politie in India heeft een bijzondere verklaring voor het verdwijnen van 200 kilo wiet uit het politiebureau. De inbeslaggenomen drugs zouden zijn verorberd door ratten, meldt een woordvoerder aan lokale media.



De bewering dat honderden kilo's groen goud plotseling zijn opgegeten door ongedierte lijkt sterk, maar het gebeurt vaker in India. Zo verdween eerder al eens een lading van bijna 400 kilo, waarna de autoriteiten verklaarden dat vrijwel alle in beslag genomen drugs in de regio Uttar Pradesh het risico loopt om te worden opgepeuzeld door ratten. De politie heeft niet genoeg expertise of mankracht om de plaag te bestrijden.



In Argentinië werd ook al eens het verdwijnen van een enorme drugsvangst in de schoenen van de knaagdieren geschoven. In 2019 beweerden twee agenten dat maar liefst 500 kilo wiet was genuttigd door de dieren. In werkelijkheid was de drugs door de dienders verhandeld voor een zakcentje. Het wiet-akkefietje kostte de agenten destijds hun baan.



Als de wiet daadwerkelijk is opgegeten door ratten of muizen, is dat voor de dieren geen pretje. Uit onderzoek blijkt dat de dieren een gevaarlijk lage bloeddruk krijgen door het eten van wiet, wat vaak leidt tot een snelle dood.

Reacties

27-11-2022 12:32:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.257

OTindex: 28.094

Welke ratten? Die op vier poten of op twee benen?

27-11-2022 15:06:26 Buick

Erelid



WMRindex: 3.668

OTindex: 971

@Emmo , die nog een witte neus hebben van een lijntje

27-11-2022 15:19:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.298

OTindex: 21.637





Als het inderdaad vierpotige ratten waren dan hebben ze er nu hopelijk wat minder. Ik vermoed echter dat knaagdieren hier onschuldig zijn. @Buick : ??? het was wiet, geen cocaïneAls het inderdaad vierpotige ratten waren dan hebben ze er nu hopelijk wat minder. Ik vermoed echter dat knaagdieren hier onschuldig zijn.

