Arts probeert leven te redden van verongelukte tiener, later blijkt het haar dochter te zijn

Een ambulance rukte vorige week in het Canadese Alberta uit naar de plaats van een ernstig verkeersongeluk. De arts van dienst probeerde het leven van het jonge slachtoffer te redden. Pas na een half uur kwam ze erachter dat het om haar eigen dochter ging.



Toen Jayme Erickson op 15 november op de plaats van het ongeval op een ijzige snelweg aankwam, trof ze een tienermeisje aan dat zo ernstig gewond was dat ze het waarschijnlijk niet zou redden. Vanwege de vele verwondingen kon Erickson het slachtoffer niet herkennen, schrijft The Guardian.



Toen Erickson aan het einde van haar dienst thuiskwam, werd ze opgewacht door politieagenten die zeiden dat haar 17-jarige dochter, Montana, het slachtoffer was van de crash. Ze kreeg te horen dat het meisje niet meer te redden was en van de beademing werd gehaald.



“De ernstig gewonde patiënt die ik zojuist had verzorgd, was mijn eigen vlees en bloed. Mijn enige kind. Mijn dochter, Montana", schreef ze aan familie en vrienden. “Ik ben kapot. Ik mis een stukje van mezelf. Ik moet de stukken oprapen en er wordt verwacht dat ik doorga."



Montana keerde samen met een ander tienermeisje terug van een hondenuitlaatservice toen ze de macht over het stuur verloren en werden geraakt door een tegemoetkomende vrachtwagen. De bestuurder van de auto kon zelf uit de wagen klimmen, maar Montana zat bekneld.



Erickson was als eerste ter plaatse en zei later nog verdrietig tegen haar man dat een gezin hun dochter waarschijnlijk zou verliezen. Dat bleken zij dus zelf te zijn. Ze wil de wereld alleen nog laten weten hoe geweldig haar dochter was. "Ze zou je vurig liefhebben als jij haar vriend was. Ze zou van je houden tot het einde van de wereld en terug en ze zou alles voor je doen. Ze was een vechter. En ze heeft gevochten."

Reacties

27-11-2022 11:15:34 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.298

OTindex: 21.637

Dieptriest. Geen onderwerp om lollige opmerkingen over te maken.

27-11-2022 13:46:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.891

OTindex: 83.315

Deja vu.

Ook dit verhaal klinkt bekend.

Triest.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: