Automobilist hangt touw tussen zijn auto en laadpaal

Wat als er alleen nog maar parkeerplek is voor elektrische auto's, maar je hebt er zelf geen? Een automobilist in Middelburg bedacht er een slimme truc voor: hij hing een touw tussen zijn auto en de laadpaal, zodat het net leek het net alsof hij aan het opladen was. Maar helaas voor deze bestuurder trapte de handhaving er niet in.Toen de man zijn auto wilde parkeren, bleken alle 'normale' parkeerplaatsen bezet. Wel waren er nog vier laadplekken vrij. De automobilist aarzelde niet en bond een groen touw aan zijn tankdop. De andere kant knoopte hij vast aan de laadpaal. Zo leek het net alsof de auto aan het opladen was.Maar daar trapten de handhavers in Middelburg niet in. "Tijdens een rondje door de stad kwamen ze de auto tegen", vertelt een woordvoerder van de gemeente aan Editie NL. "Ze zagen meteen dat het niet om een elektrisch exemplaar ging. Toen ze naar de achterkant van de auto liepen troffen ze het touw aan."Een creatieve truc, geeft de woordvoerder toe. "We hebben al veel gezien, maar dit was nieuw. Stiekem moesten wij er natuurlijk ook wel om lachen."De automobilist lachte bij terugkomst bij zijn auto minder hard. Zijn uitvinding leverde hem een beschikking op.