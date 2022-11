Vrouw komt vast te zitten onder zonnebank: «Ik dacht dat ik levend ging verbranden»

Een tripje naar de zonnebank zou ontspannend moeten zijn. Helaas was dat niet het geval voor de 33-jarige Natalie Rene. De Britse vrouw zag haar leven voorbij flitsen toen ze de zonnebank niet meer openkreeg.



Natalie had onmiddellijk door dat er iets niet in orde was met het toestel toen ze ging liggen en de bovenste klep dicht sloeg. Toen ze zich realiseerde dat de klep niet meer naar boven ging, geraakte ze in paniek.



Gelukkig slaagde ze er wel in om op de knop te duwen die de zonnebank uitschakelt. Als dat niet was gelukt, was het risico op brandwonden zeer reëel geweest. «Ik dacht dat dit mijn doodskist ging worden», zegt ze aan Metro UK. «Ik was echt bang dat ik levend zou verbranden. Het leek wel een eeuwigheid te duren eer de lichten van de zonnebank weer uitgingen.»



“Ik ben een sterke vrouw, maar het lukte me maar niet om de klep weer open te krijgen. De opening tussen mij en de klep was amper een duim breed, ik kon amper bewegen, laat staan kracht zetten. Als ik al niet levend zou verbranden, dacht ik wel dat ik verpletterd zou worden.»



Medewerkers van het zonnebankcenter hadden gelukkig al na vijf minuten door wat er aan de hand was en snelden Natalie te hulp, maar ook zij kregen de zonnebankklep niet omhoog. Twee andere klanten schoten te hulp, maar uiteindelijk werd beslist om de brandweer te bellen. Enkele brandweermannen konden Natalie uiteindelijk uit haar benarde situatie redden.



De zonnebank was een nieuw exemplaar, maar volgens de brandweermannen ontbraken de scharnieren.

Reacties

26-11-2022 13:52:08 Buick

Was die vrouw dan de eerste die op die zonnebank ging liggen of waren er al andere mensen haar voorgegaan.

26-11-2022 14:28:49 Sjaak

Quote artikel:

maar volgens de brandweermannen ontbraken de scharnieren. Vertaalfoutje. The hinges failed. Vertaalfoutje. The hinges failed.

26-11-2022 14:39:21 GroteMop1983

Quote:

De zonnebank was een nieuw exemplaar, maar volgens de brandweermannen ontbraken de scharnieren.

Nou lekker dan. Ze heeft een geluk dat ze dat ding zelfstandig uit kon zetten. Maar stel je voor dat dat haar niet was gelukt. Nou lekker dan. Ze heeft een geluk dat ze dat ding zelfstandig uit kon zetten. Maar stel je voor dat dat haar niet was gelukt.

26-11-2022 15:16:21 Emmo

@GroteMop1983 :

Maar stel je voor dat dat haar niet was gelukt. QuoteMaar stel je voor dat dat haar niet was gelukt. Gebakken biefstuk.

