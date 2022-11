Hoge Veluwe mag wolven niet uit park verwijderen van provincie

Jammer voor de moeflons.



Het verzoek van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe om wolven uit het natuurgebied te verwijderen is afgewezen door de provincie Gelderland. Dat meldt de provincie woensdag. De wolf is een beschermd dier, waardoor het doden of vangen van de roedels op de Veluwe niet zal worden toegestaan.



De Hoge Veluwe wil de wolven het liefst weghalen om zo de populatie moeflons in het park te beschermen. Volgens de beheerders van het gebied dragen de schaapachtigen op een essentiële manier bij aan de biodiversiteit in het park.



De provincie gaat niet mee in de plannen van de Hoge Veluwe om de dieren te vangen, maar heeft het ministerie van Natuur en Stikstof wel gevraagd om te kijken naar het aanpassen van de beschermde status van de wolf. Alleen dan kan er volgens de Gedeputeerde Staten van Gelderland worden ingegrepen.



Volgens onderzoek van BIJ12 leven er momenteel zestien wolven op de Veluwe.

Reacties

24-11-2022 07:21:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.873

OTindex: 83.283



Alleen de natuur zelf kan voor een goed evenwicht zorgen, maar dit natuurPARK is nu eenmaal geen natuur

En of de mens zo’n goede beheerder is? Meer moeflons introduceren?Alleen de natuur zelf kan voor een goed evenwicht zorgen, maar dit natuurPARK is nu eenmaal geen natuurEn of de mens zo’n goede beheerder is?

24-11-2022 07:25:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.654

OTindex: 89.539

Het is een haat-liefde verhouding met die wolven!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: