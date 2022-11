Deze Japanner deed 54 jaar over de Olympische marathon, maar finishte wel

Het was erg heet in de zomer van 1912 in Zweden, toen de Olympische marathon op het programma stond. De Japanner Shizo Kanakuri stond samen met 67 anderen aan de start, maar verdween op raadselachtige wijze. Pas in 1962 vonden de Zweedse autoriteiten hem terug.Kanakuri was een van de twee Japanse Olympiërs, op de eerste Spelen waar Japan aan meedeed. Hij was een groot kanshebber op goud, aangezien hij een paar maanden voor de Olympische wedstrijd 40 kilometer in 2 uur en 32 minuten had gelopen. De Japanner kreeg het na 30 kilometer in de race te kwaad door dehydratatie en buikloop, en stopte bij een huis langs de route voor water.Zijn maag had moeite met de lokale Zweedse cuisine en uiteindelijk viel hij in slaap bij de Zweedse familie, om pas de volgende dag weer wakker te worden. Hij schaamde zich omdat hij de finish niet had gehaald en daarom ging hij terug naar Japan zonder de officials in te lichten. Zo kon het dat hij tot 1962 als vermist te boek stond in Zweden.Toen de autoriteiten doorkregen dat Kanakuri in Japan woonde, nodigden ze hem uit om de marathon alsnog uit te lopen. In 1966 kwam hij terug naar Scandinavië en klokte hij een recordtijd van 54 jaar, 8 maanden 6 dagen, 5 uur, 32 minuten en 20,379 seconden over de 42 kilometer en 195 meter.“Het was een lange reis. Onderweg ben ik getrouwd, heb ik zes kinderen gekregen en tien kleinkinderen”, vertelde Shizo Kanakuri nadat hij over de finish kwam. Zo werd hij de 35ste atleet die de Olympische marathon van 1912 uitliep. De definitieve wedstrijduitslag telt 32 uitvallers, één dode en nul vermisten.