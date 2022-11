55 jaar nadat ze overleed, kon haar vader zijn doodgeboren meisje alsnog inschrijven

Joep Boerboom (49) uit Zwolle is zijn doodgeboren zusje gaan zoeken. In 1967 is haar lichaampje achtergebleven in het ziekenhuis. Nu, 55 jaar later, kon Joeps vader (82) Marlene alsnog aangeven bij de burgerlijke stand.

Reacties

25-11-2022 15:13:41 omabep

Als je na een bepaald aantal weken al geen abortus meer mag doen omdat het een mensje betreft dan vind ik het normaal dat ze ook de baby kunnen aangeven na de geboorte.



De een heeft er meer behoefte aan dan een ander, fijn dat ze het nu kunnen doen.



Ik hoop dat de ouders nu een beetje gelukkig zijn met deze erkenning.

