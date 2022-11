24-11-2022 21:34:53

Quote: Tot groot ongenoegen van de supporters, die dolgraag een koud pilsermannetje zouden vatten.Ja, dat is wel het grote nieuws. Tjonge jonge, een stelletje alcoholverslaafde voetbalsupporters moet het een keertje zonder bier doen. Nou, dat is toch wel heel erg, hoor. Voorpagina nieuws voor de media. In Jamaica is de noodtoestand uitgeroepen wegens het bendegeweld. Dit jaar al 1.360 moorden, waarvan 71% door bendegeweld.We are talking about hordes of hundreds of young people, most of them Comorians in an irregular situation, who are between 12 and 13 years old, armed with machetes, looking to kill.Maar dat soort futiliteiten hoeft u allemaal niet te weten. Een stelletje voetbalverdwaasde alcoholisten kreeg geen biertje in Qatar, ja dat is het grote nieuws.