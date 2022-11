Jongen (5) urenlang opgesloten in taxibusje nadat chauffeur hem vergeet

Een 5-jarige jongen uit Utrecht zat in april zes uur lang opgesloten in een geparkeerde taxibus. De chauffeur die hem naar het speciaal onderwijs had moeten brengen, was het kind vergeten.

Dat schrijft het AD.



De 5-jarige jongen krijgt speciaal onderwijs in Overvecht en wordt daar met een taxibusje heengebracht. Op de bewuste dag blijft hij echter volhouden dat hij niet op school is geweest. Hoewel de ouders eerst denken dat hij zijn fantasie de vrije loop laat, blijkt al snel dat de jongen echt nooit op school is aangekomen die dag.



De school bevestigt dat het kind niet op school is geweest, ondanks dat hij wél opgehaald werd door het zogeheten leerlingenvervoer.



Uiteindelijk blijkt dat de jongen onderweg naar school in slaap is gevallen in de taxibus. De chauffeur levert de andere leerlingen af op school, maar ziet het slapende jongetje over het hoofd. De man parkeert de auto en de 5-jarige zit vervolgens zes uur lang opgesloten in de bus.



Zodra de chauffeur het jongetje – aan het einde van de middag – ontdekt in de bus, wordt hij naar de buitenschoolse opvang gebracht. Pas bij thuiskomst merken zijn ouders dat er wat aan de hand is, maar het incident werd destijds niet met hen gedeeld. Ook hun zoon laat weinig los over wat er precies is gebeurd.



Uiteindelijk praat de 5-jarige jongen met een psycholoog, aan wie hij vertelt dat ‘alleen in de bus zitten echt niet leuk was’. De vader van het jongetje heeft het nog altijd moeilijk met de situatie. “Ik kan er gewoon niet te lang aan denken, het idee dat hij zes uur lang in een afgesloten busje heeft gezeten, breekt mijn hart”, zegt hij tegen het AD.



“Wat als het die dag bloedheet of ijskoud was geweest? Daar wíl ik niet eens over nadenken.”



De school en de vervoerder bieden excuses aan, maar vooral het vertrouwen van de ouders in de vervoerder is geschaad. De leerlingenvervoerder bevestigt het verhaal tegenover het AD en zegt ‘verschrikkelijk geschrokken te zijn van het feit dat dit heeft kunnen gebeuren’.



“De leerling heeft een nieuwe vaste chauffeur gekregen en een gps-tracker, zodat zijn ouders hem kunnen volgen”, aldus een woordvoerder.



De chauffeur in kwestie is destijds op non-actief gesteld en rijdt niet meer in Utrecht. De ouders van de jongen zijn vooralsnog niet kwaad op de man, maar wel op het systeem dat in hun ogen niet goed functioneert. “Nogmaals, op de chauffeur zijn we niet boos. We zien dit als nalatigheid van het systeem, daar gaat een hoop mis.”

22-11-2022 14:13:57

Het is een vreselijke fout. Toch kan ik me er wel iets bij voorstellen. Bij deze chauffeur zal het iig geen 2de keer gebeuren. En alle andere chauffeurs zijn nu vast ook meer alert

6 uur is lang. Hoop dat dit kind het weer vergeet en er niets aan over houdt….

