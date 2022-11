Aarde weegt nu zes ronnagram

De Algemene Conferentie over Maten en Gewichten (CGPM) heeft vrijdag nieuwe metrische voorvoegsels aangenomen om immense orden van grootte uit te drukken. Onder meer de ronna (R) en quetta (Q) werden ingevoerd, die respectievelijk 27 en 30 nullen achter de eenheid uitdrukken. Zo kunnen we nu officieel stellen dat de aarde zes ronnagram weegt.



In de moderne wetenschap wordt de nood aan immense orden van grootte steeds groter. In 1991 werden onder meer de zetta en de yotta ingevoerd, met respectievelijk 21 en 24 nullen achter de hoeveelheid. Maar zelfs de yotta kan de huidige noodzaak niet drukken, klinkt het bij het CGPM.



Daarom werden ronna (R) en quetta (Q) vrijdag officieel ingevoerd. «Met deze voorvoegsels kunnen we nu stellen dat de aarde ongeveer zes ronnagram weegt», merkt Richard Brown, hoofd metrologie van het Britse National Physical Laboratory op. Het gaat daarbij dus om een 6 gevolgd door 27 nullen.



De wijzigingen zijn vrijdag officieel goedgekeurd in het paleis van Versailles door wetenschappers op een bijeenkomst van de CGPM, die om de vier jaar plaatsvindt. Verwacht wordt dat het opnieuw 20 à 25 jaar zal duren eer er nieuwe prefixen worden ingevoerd.

Reacties

22-11-2022 08:22:25 allone

Ach help. Dan is de aarde zwaarder geworden. Waarschijnlijk zijn we een te grote last voor haar.

🌍 🌎

22-11-2022 09:23:58 Emmo

En wat denk je van al die meteorieten die we op ons kop krijgen. @allone : Dat is vanwege de biodiversiteit. Die is groter geworden.En wat denk je van al die meteorieten die we op ons kop krijgen.

22-11-2022 10:22:13 Mamsie

En als we nou allemaal gaan afvallen, hoeveel zou dat dan schelen? 🥳

22-11-2022 10:26:23 Mamsie

En ik altijd maar denken dat hij 34 cryptogram woog...

22-11-2022 10:55:35 Emmo

@Mamsie : Dat hangt er vanaf waar we vanaf vallen. Een keukentrapje zet minder zoden aan de dijk dan een flatgebouw.

22-11-2022 13:38:18 HenryHiaat

De aarde was, is en zal altijd gewichtloos blijven.

22-11-2022 16:48:29 Emmo

@HenryHiaat : @Sjaak : Het verschil tussen massa en gewicht zal wel altijd een onoplosbaar probleem blijven

22-11-2022 17:06:28 De Paus

Je kunt de aarde niet op de aarde wegen. Maar je kunt wel de massa van de aarde (bij benadering) bepalen. @Sjaak en @Emmo : De gram en dus ook de ronnagram is een eenheid van massa, en dus niet van gewicht. In de praktijk worden die twee zaken door elkaar gehaald. Een pak suiker van een kilo weegt 1 kilogramkracht en heeft een massa van een kilogram. Gram is eenheid van massa. Je kunt de aarde niet op de aarde wegen. Maar je kunt wel devan de aarde (bij benadering) bepalen.

